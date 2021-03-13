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Шепелев отказался возвращать 7 миллионов семье Фриске 

РИА «ФедералПресс» и ещё 1 24 минуты назад
Шепелев не вернул родителям Фриске долг в 7 миллионов
Фото: РИА Новости
Телеведущий Дмитрий Шепелев не торопится возвращать 7 миллионов рублей отцу Жанны Фриске, которые должен ему по закону. Об этом заявил адвокат Владимира Фриске Виктор Швец, сообщают СМИ.

«По решению суда треть солидарного долга, то есть семь миллионов рублей, Шепелев должен вернуть Владимиру Борисовичу», — заявил адвокат семьи.

Пресненский суд Москвы в июне 2020 года постановил взыскать с Шепелева деньги в пользу родителей Жанны. Телеведущий подавал апелляцию, но проиграл дело. На лечение Жанны Фриске организация «Русфонд» собрала более 21 миллиона рублей, но за несколько дней до смерти певицы ее мать вывела все деньги со счета.
Обязанность по возвращению денег возложили не только на Ольгу, мать Жанны, но и на отца и сына певицы. Поэтому вернуть деньги Шепелев должен не за себя, а за своего сына Платона. Дмитрий безуспешно пытается оспорить решение, так как деньги со счетов он не снимал, но по солидарному долгу должен Владимиру 7 миллионов как законный представитель ребенка, сообщает teleprogramma.pro.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что телеведущий Дмитрий Шепелев продал двухэтажный дом Жанны Фриске. Пара приобрела особняк в Подмосковье после рождения ребенка.
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Шоу-бизнес , Виктор Швец , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев , ФедералПресс
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