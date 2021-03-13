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Расторгуевы отметили семейный праздник в узком кругу 

Ирина Лебедева 4 часа назад
Расторгуевы отметили семейный праздник в узком кругу
Фото: РИА Новости
Наталья Расторгуева, супруга лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева, недавно сильно травмировала ногу.
Эта неприятность случалась с ней на собственном приусадебном участке, в поселке на берегу Клязьминского водохранилища, — информирует Экспресс Газета.
Теперь женщине приходится опираться на костыль.
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Возможно, из-за этого ее 51-й день рождения Расторгуевы отмечали тихо и скромно — семейным кругом.
Николай Расторгуев привез супругу в ресторан японской кухни Nobu сам, их сын, тоже Николай, приехал отдельно.
В инстаграме Расторгуев — младший выложил фотоотчет с семейного праздника.

«Что мы сегодня делали?

Отпраздновали День Рождения Мамы. Отличный семейный вечер в сочетании с прекрасной погодой. Люблю вас. Мамуль, ещё раз С Днём Рождения!», — написал он в микроблоге.

Как ранее сообщал «Рамблер», Николай Расторгуев поделился редким семейным фото.
Артист вместе с группой «Любэ» выступил на концерте ко Дню защитника Отечества, а поддержать его пришла практически вся многочисленная семья.
После мероприятия 64-летний Расторгуев запечатлелся с родственниками, а затем опубликовал снимок в соцсетях.
На фото можно видеть двух сыновей музыканта от первого и второго браков, маму и сестру.
Кроме того, в кадр попала и единственная внучка Расторгуева Соня. Она является дочерью его старшего сына Павла.
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Шоу-бизнес , Николай Расторгуев
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