Расторгуев вывез покалеченную жену в ресторан 

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Наталья Расторгуева, супруга лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева , недавно сильно травмировала ногу.

Эта неприятность случалась с ней на собственном приусадебном участке, в поселке на берегу Клязьминского водохранилища, — информирует Экспресс Газета.

Теперь женщине приходится опираться на костыль.

Возможно, из-за этого ее 51-й день рождения Расторгуевы отмечали тихо и скромно — семейным кругом.

Николай Расторгуев привез супругу в ресторан японской кухни Nobu сам, их сын, тоже Николай, приехал отдельно.

В инстаграме Расторгуев — младший выложил фотоотчет с семейного праздника.

«Что мы сегодня делали?

Отпраздновали День Рождения Мамы. Отличный семейный вечер в сочетании с прекрасной погодой. Люблю вас. Мамуль, ещё раз С Днём Рождения!», — написал он в микроблоге.

Как ранее сообщал «Рамблер», Николай Расторгуев поделился редким семейным фото.

Артист вместе с группой «Любэ» выступил на концерте ко Дню защитника Отечества, а поддержать его пришла практически вся многочисленная семья.

После мероприятия 64-летний Расторгуев запечатлелся с родственниками, а затем опубликовал снимок в соцсетях.

На фото можно видеть двух сыновей музыканта от первого и второго браков, маму и сестру.