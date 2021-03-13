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Сын Сафронова сильно похудел ради роли в «Брате — 3» 

Ирина Лебедева 49 минут назад
Сын Сафронова сильно похудел ради роли в «Брате — 3»
Фото: Instagram
Дмитрий Сафронов, сын художника Никаса Сафронова, — актер театра и кино, живет он в Литве. Но ради участия в съемках фильма «Брат-3» Дмитрий переехал в Москву.
Сафронов-младший активно вживается в роль. По замыслу режиссера, он должен играть лихого парня спортивного телосложения, отлично владеющего оружием, метко стреляющего.

«Роль у меня — знаковая, она влияет на ход событий всего фильма. Я буду авторитетом. На съемках мне предстоит пользоваться пистолетом. Так что я теперь еще хожу в тир. Взял себе профессионального инструктора, который меня учит тому, как правильно обращаться с оружием», — рассказал актер «Собеседнику.

Также Сафронов старательно набирает нужную для образа форму. Он активно занимается в тренажерном зале и пересмотрел режим питания.
Результат налицо — Дмитрий уже основательно похудел.

»Мне нужно быть не качком, а парнем спортивного телосложения. В связи с карантином, переездами и командировками я несколько себя запустил. Но ничего: скоро мое тело придет в норму. Результаты уже радуют: скинул семь килограммов».

Как ранее писал «Рамблер», Анастасия Волочкова рассказала о новом возлюбленном во время празднования своего дня рождения.
А художник Никас Сафронов устроил неожиданный виток истории — заявил о готовности с ней породниться.

«Я сына отдаю! — цитирует живописца life. — Мой сын Дима из Вильнюса делает предложение. Она думает, но она может позволить себе подумать».

Дмитрий Сафронов — старший сын художника. О нем известно очень мало: 1985 года рождения, живет в Литве.
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Шоу-бизнес , Никас Сафронов , Дмитрий Сафронов , Анастасия Волочкова
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