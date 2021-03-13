«Роль у меня — знаковая, она влияет на ход событий всего фильма. Я буду авторитетом. На съемках мне предстоит пользоваться пистолетом. Так что я теперь еще хожу в тир. Взял себе профессионального инструктора, который меня учит тому, как правильно обращаться с оружием», — рассказал актер «Собеседнику.