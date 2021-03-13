В сети обсуждают образ Собчак с «граблями» на голове

Настя Ивлеева только что отметила свой 30-й день рождения. Праздновался он широко, с помпой и фантазией.

Фото: Instagram Instagram

Так, Настя велела своим гостям приходить на вечеринку в один из столичных клубов в карнавальных нарядах.

Гости отнеслись к просьбе всерьез, и вырядились, и загримировались – кто во что горазд. Чествовали именинницу и принцессы, и чертенята, и котята, и куклы.

Ксения Собчак пришла в костюме то ли жрицы солнца, то ли Клеопатры – с широким ошейником, усыпанным «драгоценными» камнями и своеобразной короной на голове.

Украшение представляло собой ободок и длинные лучи-стрелы из желтого металла, украшенные стразами.

Свой фотопортрет в этом экзотическом образе теледива выложила в инстаграм.

Фолловеры обрадовались возможности поточить зубы. Тем более, что и сама Ксения включилась в игру «угадай, что у нее на голове».

«Приз за лучшую шутку про мой лук. - "А я понять не мог, кто у меня с дачи грабли с****», - написала она в микроблоге.

Подписчики веселятся – кто-то уверен, что это – «корона коронавируса», некоторые вспомнили популярную модель зеркала из известного магазина, у кого-то кокошник ассоциируется с комплектом шампуров на подставке.

Но, конечно, «грабли» вне конкуренции.

«Ахаха про грабли – зачёт! теперь каждый раз об этом буду вспоминать на даче при виде граблей!».

Как ранее писал «Рамблер», Ксения Собчак похвасталась достижениями в 2020 году, среди которых — первое место в рейтинге самых цитируемых журналистов и пятое место в топ-40 журнала Forbes самых успешных звезд шоу-бизнеса до 40 лет.