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Лещенко припомнил Бузовой исковерканную фамилию 

News.ru 29 минут назад
Лещенко припомнил Бузовой исковерканную фамилию
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Лев Лещенко в эфире Comedy Club на ТНТ вспомнил, как Ольга Бузова исковеркала его фамилию. Певец стал гостем популярного шоу и порассуждал о современных исполнителях.
В частности, народный артист России одобрительно отозвался о Моргенштерне.

Сейчас много хороших исполнителей: Клава Кока, Моргенштерн. Я был на «Музыкалити» у Галкина. Мы слушали первую песню Моргенштерна. Всё, что можно было, я там сказал. На самом деле, он симпатичный парень и делает своё дело, как я считаю, профессионально, — сказал певец.

По словам знаменитости, сейчас на эстраде выступают много ярких исполнителей. К примеру, Полина Гагарина.

Она хоть не путает мою фамилию, как Бузова. Она как-то сказала: «Я имею большую честь выступать рядом с известным и популярным певцом Львом Левченко», — со смехом добавил певец.

Речь идёт о случае на церемонии вручения премии Music Box в 2019 году. Бузова появилась на сцене вслед за Львом Лещенко. В своей простодушной манере ведущая «Дома-2» выдала:

«У меня до сих пор поджилки трясутся перед каждым выступлением, а тут такое событие. Для меня огромная честь выступать после Льва Валерьяновича Левченко».

Зал покатился со смеху.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что российская модель, посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырёва поделилась своим мнением о деятельности поп-певицы Ольги Бузовой. По её словам, та не имеет отношения ни к музыке, ни к искусству.
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Комментарии 3
Шоу-бизнес , Клава Кока , Лев Лещенко , Виктория Лопырева , Полина Гагарина , Ольга Бузова
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