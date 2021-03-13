Лещенко припомнил Бузовой исковерканную фамилию 

Сейчас много хороших исполнителей: Клава Кока, Моргенштерн. Я был на «Музыкалити» у Галкина. Мы слушали первую песню Моргенштерна. Всё, что можно было, я там сказал. На самом деле, он симпатичный парень и делает своё дело, как я считаю, профессионально, — сказал певец.