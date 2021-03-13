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Ушел из жизни народный артист России Стахан Рахимов 

Аргументы Недели и ещё 1 48 минут назад
Ушел из жизни народный артист России Стахан Рахимов
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look
Утром в субботу, 13 марта, стало известно, что из жизни ушел эстрадный певец и народный артист России Стахан Рахимов. Об этом сегодня сообщил в соцсети представитель Москонцерта Валерий Корн.
Согласно последним данным, Стахан Рахимов скончался в возрасте 83 лет. Точная причина смерти знаменитого артиста не сообщается.
Напомним, что супруга певца — советская и российская артистка Алла Иошпе — ушла из жизни 30 января текущего года также в возрасте 83 лет.
Отметим, что семейная пара в 1963 году впервые вышла с дуэтом на профессиональную эстрадную сцену и получила широкую популярность.
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Шоу-бизнес , Стахан Рахимов
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