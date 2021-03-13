Испанка рассказала об отношениях с Мамаевым

Любовница футболиста Павла Мамаева испанка Ирен Гарсия рассказала изданию «СтарХит» , что не знала том, что тот женат.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как писал «Рамблер», ранее Алана Мамаева уличила мужа в очередной измене. Жена футболиста сообщила в Instagram, что Павел изменил ей во время сборов ФК «Ростов» в Испании . На следующий день она написала знакомым, что выпила 40 таблеток снотворного, после чего перестала выходить на связь. Друзья вызвали спасателей. Те вскрыли дверь в ее квартиру в Москве, обнаружили Алану без сознания и вызвали скорую помощь. Врачи госпитализировали ее в НИИ имени Склифосовского. Позднее Алана Мамаева написала, что разводится с мужем.

Ирен Гарсия отметила, что познакомилась с Павлом Мамаевым в Марбелье.

«Не знала, что он женат, потому что никогда бы не пошла бы с ним на свидание, если бы была в курсе. Я человек традиционных взглядов. Позже мы начали доверять друг другу, он был очень искренен со мной, сказал, что сидел в тюрьме. Павел — настоящий джентльмен, мы влюбились друг в друга», - пояснила она.

Девушка также отметила, что возмущена поведением жены Мамаева и тем, что та угрожала ей.

«Она опубликовала мой адрес, телефон, паспорт в социальной сети, а позже все это появилось в СМИ. Она мне всерьез угрожала — я в панике. Сейчас мои адвокаты уже работают над тем, чтобы эта женщина не смогла избежать суда, если приедет в Испанию», - заверила она.

При этом Ирен Гарсия отметила, что не собирается ни в чем обвинять Павла Мамаева.