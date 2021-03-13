В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

«Не знала, что он женат»: испанка рассказала об отношениях с Мамаевым

Елена Прошина
2 часа назад
Любовница футболиста Павла Мамаева испанка Ирен Гарсия рассказала изданию «СтарХит», что не знала том, что тот женат.
Испанка рассказала об отношениях с Мамаевым
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как писал «Рамблер», ранее Алана Мамаева уличила мужа в очередной измене. Жена футболиста сообщила в Instagram, что Павел изменил ей во время сборов ФК «Ростов» в Испании. На следующий день она написала знакомым, что выпила 40 таблеток снотворного, после чего перестала выходить на связь. Друзья вызвали спасателей. Те вскрыли дверь в ее квартиру в Москве, обнаружили Алану без сознания и вызвали скорую помощь. Врачи госпитализировали ее в НИИ имени Склифосовского. Позднее Алана Мамаева написала, что разводится с мужем.
Ирен Гарсия отметила, что познакомилась с Павлом Мамаевым в Марбелье.
«Не знала, что он женат, потому что никогда бы не пошла бы с ним на свидание, если бы была в курсе. Я человек традиционных взглядов. Позже мы начали доверять друг другу, он был очень искренен со мной, сказал, что сидел в тюрьме. Павел — настоящий джентльмен, мы влюбились друг в друга», - пояснила она.
Девушка также отметила, что возмущена поведением жены Мамаева и тем, что та угрожала ей.
«Она опубликовала мой адрес, телефон, паспорт в социальной сети, а позже все это появилось в СМИ. Она мне всерьез угрожала — я в панике. Сейчас мои адвокаты уже работают над тем, чтобы эта женщина не смогла избежать суда, если приедет в Испанию», - заверила она.
При этом Ирен Гарсия отметила, что не собирается ни в чем обвинять Павла Мамаева.
Ранее суд приговорил Мамаева к году и пять месяцам лишения свободы по делу о драках в Москве. Защита обжаловала приговор в вышестоящей инстанции. 17 сентября 2019 года спортсмены были освобождены условно-досрочно.
Шоу-бизнес,Алана Мамаева,Павел Мамаев,StarHit,Испания,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители