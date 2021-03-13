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Перенёсший «ковид» Пригожин обругал продюсеров шоу «Маска» 

Елена Прошина 2 часа назад
Перенёсший «ковид» Пригожин обругал продюсеров «Маски»
Фото: ТАСС
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью «Собеседнику» признался, что бывало матом ругался на организаторов шоу «Маска», в съёмках которого принимал участие. Он подчеркнул, что продюсеры не учли его состояние после перенесенного COVID-19.
Пригожин прокомментировал уход из шоу певицы Азизы, которая расплакалась после вылета из проекта и отказалась исполнять песню на бис. По мнению продюсера, артистка слишком близко к сердцу приняла выбывание из шоу, и ей «надо было доиграть».

«Я сразу понял, что к проекту надо относиться с юмором, как бы тебе не было тяжело», — отметил он.

Пригожин подчеркнул, что он начал сниматься в шоу сразу после того, как вылечился от CIVID-19, который перенёс в тяжёлой форме. Продюсеру пришлось пешком подниматься в студию на третий этаж, и он был очень этим не доволен.

«Матом крыл организаторов, потому что они мне не сказали, что там лифта нет», — отметил Пригожин.

Ранее, как сообщал «Рамблер», шоумен Гоген Солнцев заявил, что Певицу Азизу специально выгнали из шоу «Маска», потому что некто не может простить артистке талант и красоту. Солнцев подчеркнул, что выступления Азизы в «Маске» в костюме пингвина были «настоящим украшением» проекта. По его мнению, с певицей поступили «несправедливо», кто-то очень завистливый просто отомстил артистке за её выдающиеся данные. Гоген отметил, что раньше часто пересекался с Азизой на светских раутах и даже признавался ей в любви. Супруга шоумена пенсионерка Екатерина Терешкович даже ревнует его к звезде 90-х.
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Шоу-бизнес , Екатерина Терешкович , Гоген Солнцев , Иосиф Пригожин
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