Перенёсший «ковид» Пригожин обругал продюсеров «Маски»

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью «Собеседнику» признался, что бывало матом ругался на организаторов шоу «Маска», в съёмках которого принимал участие. Он подчеркнул, что продюсеры не учли его состояние после перенесенного COVID-19.

Пригожин прокомментировал уход из шоу певицы Азизы, которая расплакалась после вылета из проекта и отказалась исполнять песню на бис. По мнению продюсера, артистка слишком близко к сердцу приняла выбывание из шоу, и ей «надо было доиграть».

«Я сразу понял, что к проекту надо относиться с юмором, как бы тебе не было тяжело», — отметил он.

Пригожин подчеркнул, что он начал сниматься в шоу сразу после того, как вылечился от CIVID-19, который перенёс в тяжёлой форме. Продюсеру пришлось пешком подниматься в студию на третий этаж, и он был очень этим не доволен.

«Матом крыл организаторов, потому что они мне не сказали, что там лифта нет», — отметил Пригожин.