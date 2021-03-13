Муцениеце прокомментировала слухи о романе с Шипенко 

Актриса Агата Муцениеце заявила в Instagram , что никогда не заведёт отношения с женатым мужчиной. По её словам, на опубликованных ранее в Сети фото и видео мужчина, с которым она флиртует, — это не режиссёр Клим Шипенко , вопреки утверждениям в СМИ.

Муцениеце отметила, что ей не известно, кто начал распространять слухи о её возможном романе с Шипенко. Она сначала пыталась отшучиваться, но «масштабы сплетни» разрослись до такой степени, что в неё начали верить её друзья.

«На всех фото и видео не Клим Шипенко! Я дружу с их семьей, я люблю и Соню (Карпунину, жену Шипенко –прим. ред.), и Клима», -заявила артистка в видеообращении в соцсети.

Актриса добавила, что она придерживалась и будет придерживаться принципу не встречаться с женатыми мужчинами, поскольку уважает жён.

«Конечно Клим очень симпатичный и очень классный мужик. Я Соне даже в какой-то мере по-доброму и по-белому завидую. Крутой у неё муж», — резюмировала Муцениеце.

Ранее в Сети были распространены фотографии, на которых девушка, похожая на Агату Муцениеце явно флиртует с мужчиной с внешностью женатого Шипенко. На защиту актрисы встала её продюсер, которая заявила, что Муцениеце не позволит себе поведение «женщины с низкой социальной ответственостью». После этого журналисты Starhit получили от неназванного источника видео, на котором запечатлена пара в медицинских масках. Запись была сделана в конце января в одном из столичных театров. На опубликованных кадрах девушка стоит перед входом в ложу, ожидая своего спутника. Затем появляется мужчина, который кладет свою руку в задний карман штанов своей спутницы, таким образом схватив её за ягодицу, и пара скрывается за дверью. Журналисты уверяют, что это Муцениеце и Шипенко. Источник издания добавил, что «потом ребята обнимались и целовались на улице». По его словам, это не в первый раз, когда актрису и режиссёра замечают вместе: они скрывают отношения, но особо не прячутся.