Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Муцениеце прокомментировала слухи о романе с Шипенко 

Елена Прошина 2 часа назад
Муцениеце прокомментировала слухи о романе с Шипенко
Фото: ТАСС
Актриса Агата Муцениеце заявила в Instagram, что никогда не заведёт отношения с женатым мужчиной. По её словам, на опубликованных ранее в Сети фото и видео мужчина, с которым она флиртует, — это не режиссёр Клим Шипенко, вопреки утверждениям в СМИ.
Муцениеце отметила, что ей не известно, кто начал распространять слухи о её возможном романе с Шипенко. Она сначала пыталась отшучиваться, но «масштабы сплетни» разрослись до такой степени, что в неё начали верить её друзья.

«На всех фото и видео не Клим Шипенко! Я дружу с их семьей, я люблю и Соню (Карпунину, жену Шипенко –прим. ред.), и Клима», -заявила артистка в видеообращении в соцсети.

Актриса добавила, что она придерживалась и будет придерживаться принципу не встречаться с женатыми мужчинами, поскольку уважает жён.

«Конечно Клим очень симпатичный и очень классный мужик. Я Соне даже в какой-то мере по-доброму и по-белому завидую. Крутой у неё муж», — резюмировала Муцениеце.

Ранее в Сети были распространены фотографии, на которых девушка, похожая на Агату Муцениеце явно флиртует с мужчиной с внешностью женатого Шипенко. На защиту актрисы встала её продюсер, которая заявила, что Муцениеце не позволит себе поведение «женщины с низкой социальной ответственостью». После этого журналисты Starhit получили от неназванного источника видео, на котором запечатлена пара в медицинских масках. Запись была сделана в конце января в одном из столичных театров. На опубликованных кадрах девушка стоит перед входом в ложу, ожидая своего спутника. Затем появляется мужчина, который кладет свою руку в задний карман штанов своей спутницы, таким образом схватив её за ягодицу, и пара скрывается за дверью. Журналисты уверяют, что это Муцениеце и Шипенко. Источник издания добавил, что «потом ребята обнимались и целовались на улице». По его словам, это не в первый раз, когда актрису и режиссёра замечают вместе: они скрывают отношения, но особо не прячутся.
Видео дня. Депутат распродаёт люксовый гардероб, потому что приняла ислам
Комментарии
Шоу-бизнес , Клим Шипенко , Агата Муцениеце , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Истребитель МиГ-29 сгорел после пьяного ДТП
00:07
Истребитель МиГ-29 сгорел после пьяного ДТП
Происшествия В мире
Гаишники выбили стекла в машине должника
00:33
Гаишники выбили стекла в машине должника
Происшествия
Мать и бабушка избили ребенка в подъезде в Подмосковье
00:41
Мать и бабушка избили ребенка в подъезде в Подмосковье
Происшествия
Гонки с ДПС закончились смертью трех человек
00:13
Гонки с ДПС закончились смертью трех человек
Происшествия
Муцениеце сделала заявление о романе с женатым режиссером
00:53
Муцениеце сделала заявление о романе с женатым режиссером
Шоу-бизнес
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте BMW
00:23
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте BMW
Происшествия
Мужчина выпрыгнул из окна горящего НИИ и погиб
00:51
Мужчина выпрыгнул из окна горящего НИИ и погиб
Происшествия Пожары
ФСБ разгромила 37 подпольных оружейных мастерских
02:19
ФСБ разгромила 37 подпольных оружейных мастерских
Происшествия Криминал
В Самаре горит крупный торгово-офисный центр
00:17
В Самаре горит крупный торгово-офисный центр
Происшествия Пожары
Зажатый воротами мальчик пережил клиническую смерть
00:38
Зажатый воротами мальчик пережил клиническую смерть
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение