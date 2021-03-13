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Шепелев разозлил подписчиков эротическим рассказом 

Елена Прошина 3 часа назад
Шепелев разозлил подписчиков эротическим рассказом
Фото: ТАСС
Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, как школьная подруга пыталась соблазнить его фильмом «Основной инстинкт» и «пошлым плюшевым халатом». Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Произошло это, когда Шепелев учился в девятом классе. Они с подругой часами целовались в подъезде, «как умеют это делать только слюнявые подростки, пылко и жадно в десны», а однажды, когда родителей не было дома, девушка пригласила его в гости.
Подруга встретила Шепелева в коротком халате, под которым ничего не оказалась, и отвела в спальню, где фоном был включен «Основной инстинкт».

«Она толкнула меня на кровать. Мы целовались. Осторожнее и скованнее, чем в подъезде, всё было как-то не привычно и странно. А потом я ушел. Ну было пора идти, я и ушел, чтобы успеть на троллейбус до метро. Прошло наверное, несколько лет прежде чем до меня дошло, прежде чем в голове всё сошлось: зачем этот пошлый плюшевый халат, для чего фильм, почему всё это», — отметил телеведущий (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Шепелев рассказал эту историю своей девушке, дизайнеру Екатерине Тулуповой.
«Катя смеется надо мной. «Таких „женщин в халате“ у тебя было и будет» — говорит», — написал он.
Шепелев отметил, что возможность открыто обсуждать всё с девушкой и взаимное доверие — самое важное в отношениях для него.
«Я только сейчас понял, как я ценю это и как горжусь. Ни одна интрижка ни в прошлом ни сейчас этого не стоит. И это такая радость», — заключил он.
«Очень красиво написали, но мне не понравилось, что вы такой светлый и пушистый, а она интриганка вас совратила. Да, и, вообще, зачем об этом писать на широкую публику? Хвастаетесь или жалуетесь?» — возмутилась в комментариях пользовательница @saml924.

«Ну да, просто замечательно найти такую же мразь, как и сам, и смеяться над чувствами других людей», — добавила @nataliaastra09.

«Интересно, что вы называете интрижкой? Чьи чувства обесцениваете)?» — отметила @yuliavdeevarulit.
Как писал «Рамблер», ранее Шепелев рассказал, что они с Тулуповой познакомились благодаря детям, ходившим в один детский сад и дружившим.
Тулупова разведена и воспитывает дочь примерно того же возраста, что и сын Шепелева от певицы Жанны Фриске Платон.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Екатерина Тулупова , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев
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