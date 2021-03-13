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Любовница Джигана рассказала о связи с рэпером 

Елена Прошина 22 минуты назад
Любовница Джигана рассказала о связи с рэпером
Фото: Рамблер
Рэпер Джиган однажды изменил супруге с организатором вечеринок в Турции, сообщает издание Popcake. Девушка сама вышла на связь с журналистами, чтобы рассказать о ночи с артистом.
Незнакомка отметила, что встретилась с рэпером на одном из турецких курортов. По ее словам, Джиган подошёл к ней познакомиться, приняв её за иностранку. Тем не менее у девушки завязалось общение со звездой, которое переросло в интим.

«Мы провели вместе ночь», — пояснила она.

Собеседница издания добавила, что на протяжении всей вечеринки Джиган искал алкоголь и требовал, чтобы организаторы «прислали ему девушек».
Весной прошлого года, как сообщал «Рамблер», супруга Джигана Оксана Самойлова заявила, что намерена развестись с мужем. Заявление было сделано на фоне неадекватного поведения артиста, которое он демонстрировал фанатам в Instagram. Позже выяснилось, что Джиган был вынужден пройти лечение в американской реабилитационной клинике для зависимых людей. Спустя какое-то время после выходы из больницы рэпер снова ушел «в загул», после чего лечился уже в российской клинике. Впоследствии слухи о разводе сошли на нет. Пара до сих пор живет вместе и воспитывает общих четверых детей. В связи с этим многие подписчики Самойловой пришли к мнению, что скандал был пиар-акцией.
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Шоу-бизнес , Оксана Самойлова
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