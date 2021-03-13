Любовница Джигана рассказала о связи с рэпером 

Рэпер Джиган однажды изменил супруге с организатором вечеринок в Турции , сообщает издание Popcake. Девушка сама вышла на связь с журналистами, чтобы рассказать о ночи с артистом.

Незнакомка отметила, что встретилась с рэпером на одном из турецких курортов. По ее словам, Джиган подошёл к ней познакомиться, приняв её за иностранку. Тем не менее у девушки завязалось общение со звездой, которое переросло в интим.

«Мы провели вместе ночь», — пояснила она.

Собеседница издания добавила, что на протяжении всей вечеринки Джиган искал алкоголь и требовал, чтобы организаторы «прислали ему девушек».