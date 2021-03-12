Панин: "Испания не горит желанием выдать мне гражданство"

Актер Алексей Панин готов отказаться от гражданства России в обмен на паспорт другой страны. Об этом он заявил в программе «Культурный код» в эфире радио «Комсомольская правда».

Фото: Рамблер Рамблер

«Что касается Испании и гражданства. Честно сказать, я не связываю гражданство Российской Федерации с родителями и со своими близкими. Я бы с удовольствием отказался от гражданства, если бы мне кто-то дал другое», - заявил артист.

По словам Панина, пока ни Испания, ни другая страна «не горят желанием» предложить ему гражданство, поэтому он остается гражданином РФ, хотя и живет в испанской Торревьехе.

Актер отметил, что ему не все нравится в Испании, равно как и в других государствах.

«Мне что-то нравится в Испании, что-то — во Франции, что-то нравится в России. Но сказать, что я чувствую, что это моя родина — нет», - признался Панин, добавив, что считает себя «человеком мира».

Актер отметил, что ему нравится приезжать в Россию попариться в баньке зимой или сняться в кино, но вдали от Родины он по ней не скучает.