Прилучный переехал к матери 

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Как сообщал «Рамблер», 21 июня 2020 года стало известно о разводе актера Павла Прилучного с женой Агатой Муцениеце , в браке с которой родились двое детей. Ранее Муцениеце опубликовала в соцсетях видеообращение, в котором рассказала, что Прилучный был пьян и поднял на нее руку.

Спустя некоторое время появилась информация, что актер может встречаться со своей коллегой Мирославой Карпович и даже живет с ней вместе. Позднее СМИ сообщили, что актер встречается и с актрисой Зепюр Брутян. Карпович якобы знает об этом, но смирилась.

«Сейчас я живу с мамой», — заявил Павел Прилучный.

Также он отметил, что больше всего боится одиночества.