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Прилучный переехал к матери 

Елена Прошина 55 минут назад
Прилучный переехал к матери
Фото: РИА Новости
Актер Павел Прилучный признался, что боится одиночества и живет сейчас с мамой. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».
Как сообщал «Рамблер», 21 июня 2020 года стало известно о разводе актера Павла Прилучного с женой Агатой Муцениеце, в браке с которой родились двое детей. Ранее Муцениеце опубликовала в соцсетях видеообращение, в котором рассказала, что Прилучный был пьян и поднял на нее руку.
Спустя некоторое время появилась информация, что актер может встречаться со своей коллегой Мирославой Карпович и даже живет с ней вместе. Позднее СМИ сообщили, что актер встречается и с актрисой Зепюр Брутян. Карпович якобы знает об этом, но смирилась.

«Сейчас я живу с мамой», — заявил Павел Прилучный.

Также он отметил, что больше всего боится одиночества.
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Шоу-бизнес , Павел Прилучный , Агата Муцениеце , Мирослава Карпович , "Российская газета"
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