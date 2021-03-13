Силиконовая грудь обогатила Анну Калашникову 

Певица Анна Калашникова получила в подарок бриллиантовые часы за миллионы рублей после того, как сделала себе грудь пятого размера, сообщает «Комсомольская правда». Это не первый раз, когда артистка получает презент за увеличенный бюст.
Уже несколько дней подряд Калашникова в соцсеятх демонстрирует часы Rolex на руке. Журналисты удивились, как в кризис певица смогла заработать на бриллиантовый аксессуар стоимостью около 2 миллионов рублей. Оказалось, для этого нужно было лечь под нож пластического хирурга.
«Сделала недавно грудь 5 размера и сразу получила в подарок дорогущие часы», — заявила Калашникова, подчеркнув, что такие же Rolex есть у рэпера Моргенштерна.
Журналисты напомнили, что пару лет назад Анна Калашникова получила в подарок Bentley за 20 миллионов рублей после того, как увеличила себе грудь до третьего размера.
Анна Калашникова, как сообщал «Рамблер», прославилась в 2014 году, когда закрутила роман с Прохором Шаляпиным. Девушка заявила, что беременна, и вынудила певца уйти от предпринимательницы Ларисы Копенкиной. Впоследствии после рождения ребенка выяснилось, что Шаляпин не является его отцом. После скандала Калашникова занялась певческой карьерой.