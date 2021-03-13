Силиконовая грудь обогатила Анну Калашникову 

Певица Анна Калашникова получила в подарок бриллиантовые часы за миллионы рублей после того, как сделала себе грудь пятого размера, сообщает «Комсомольская правда» . Это не первый раз, когда артистка получает презент за увеличенный бюст.

Уже несколько дней подряд Калашникова в соцсеятх демонстрирует часы Rolex на руке. Журналисты удивились, как в кризис певица смогла заработать на бриллиантовый аксессуар стоимостью около 2 миллионов рублей. Оказалось, для этого нужно было лечь под нож пластического хирурга.

«Сделала недавно грудь 5 размера и сразу получила в подарок дорогущие часы», — заявила Калашникова, подчеркнув, что такие же Rolex есть у рэпера Моргенштерна.

Журналисты напомнили, что пару лет назад Анна Калашникова получила в подарок Bentley за 20 миллионов рублей после того, как увеличила себе грудь до третьего размера.