Соседов объяснил популярность Пугачевой «надуваловом»

По словам Соседова, именно Стефанович визировал интервью Пугачевой и требовал от нее «работать на контрастах», в том числе и вне сцены, чтобы у публики «в голове помутилось».

Как сообщал «Рамблер», ранее стало о том, что Алла Пугачева якобы потребовала закрыть для Ольги Бузовой доступ к съемкам новогоднего шоу из-за нелестного отзыва о ее семье. Причиной конфликта стало то, что Пугачева раскритиковала современных исполнителей, которые, по ее словам, не обладают достаточным профессионализмом и вокальными данными, чтобы выступать на высшем уровне. В свою очередь Бузова указала певице на то, что члены ее семьи также иногда не гнушаются петь под фонограмму.