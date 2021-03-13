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Соседов объяснил популярность Пугачевой «надуваловом»

Елена Прошина
2 часа назад
Певица Алла Пугачева в советские годы была такой же артисткой, как и все остальные, но с помощью умелого пиара ей создали особый имидж. Об этом музыкальный критик Сергей Соседов заявил в YouTube-шоу «Ходят слухи».
Соседов объяснил популярность Пугачевой «надуваловом»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«И правда, что такого в ней было? Ничего! Она была такой же певицей, как и все остальные, как София Ротару, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова Она была нисколько не была их выше, ни на столько! Но ей создали мифологию и создали очень грамотно. На ней впервые было опробовано то, что мы сейчас называем пиаром. Благодаря, конечно, режиссеру Александру Стефановичу. Он придумал все это надувание одной артистки. Что она – не такая, как все», - пояснил музыкальный критик.
По словам Соседова, именно Стефанович визировал интервью Пугачевой и требовал от нее «работать на контрастах», в том числе и вне сцены, чтобы у публики «в голове помутилось».
«Ты должна все время удивлять — вот, это придумал Стефанович. И она на этом балансировала. Но по сути, это надувалово зрителей. Специально делалось, чтобы провоцировать», - заявил он.
При этом музыкальный критик уверен, что Алла Пугачева, несмотря на ходившие слухи, никогда по-настоящему не решала судьбы других исполнителей.
«Все делалось, может быть, по ее дружбе, мол, не хочу, чтобы та была... Но сама лично она не могла кого-то вырезать. Хотя ее саму сколько раз вырезали в советские годы! Лапин, предстатель Гостелерадио, Пугачеву не любил», — заявил Соседов.
Как сообщал «Рамблер», ранее стало о том, что Алла Пугачева якобы потребовала закрыть для Ольги Бузовой доступ к съемкам новогоднего шоу из-за нелестного отзыва о ее семье. Причиной конфликта стало то, что Пугачева раскритиковала современных исполнителей, которые, по ее словам, не обладают достаточным профессионализмом и вокальными данными, чтобы выступать на высшем уровне. В свою очередь Бузова указала певице на то, что члены ее семьи также иногда не гнушаются петь под фонограмму.
Шоу-бизнес,Сергей Соседов,Валентина Толкунова,Эдита Пьеха,София Ротару,Алла Пугачева,
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