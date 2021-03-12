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Екатерина Андреева устроила перезагрузку на Мальдивах 

Вероника Полынина 1 час назад
Екатерина Андреева устроила перезагрузку на Мальдивах
Фото: Instagram
Телеведущая Екатерина Андреева перезагрузилась на Мальдивах. Бессменная ведущая программы «Время» опубликовала в Instagram фото, на котором она сидит в позе лотоса на берегу океана, держа на голове тибетскую поющую чашу.

«Перезагрузка всех систем… Тишина и пустота … Когда мне надо пройти сквозь ненужное и отбросить всё лишнее, я приезжаю на этот маленький остров, затерянный в океане», — написала телеведущая.

Речь идет об острове под названием Ланканфуши. Екатерина отметила, что всегда оказывается на этом Мальдивском острове, когда ей действительно это необходимо, и он ее ни разу не подвел.
По словам Андреевой, на острове «сжигаются все ментальные мосты и принимаются важные решения, и жребий Судьбы легко бросить, и Рубикон уже не кажется непреодолимым».
Ранее, как сообщал «Рамблер», 59-летняя ведущая Первого канала Екатерина Андреева рассказала подписчикам в Instagram секрет своей хорошей физической формы. Она подчеркнула, что последний прием пищи у неё в 19 часов, затем она 16 часов не ест. Оригинальная диета, по ее словам, основана на 16-часовом голодании, что «хорошо для организма».
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Шоу-бизнес , Екатерина Андреева
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