Садальский невольно выдал секрет Чеховой 

Поклонники не узнали телеведущую Анфису Чехову на фотографиях Станислава Садальского.

Гостями передачи среди прочих стали Садальский и Чехова. После съемок телеведущая опубликовала совместное фото с Шатуновым, назвав его «очень адекватным» человеком.

Снимки из-за кулис также выложил Садальский. Подписчики актера обратили внимание, что на фотографии Стаса Чехова выглядит не так, как на тех фото, которые публикует сама.

«Ого…Анфису Чехову даже не узнала… на своих фотках она килограмм на 15 меньше», — написали в комментариях.

Как писал «Рамблер», ранее водитель службы такси, услугами которой пользуются «Первый канал» и «Россия 1» для доставки героев и экспертов на ток-шоу, назвал Станислава Садальского любимцем всех таксистов. По его словам, Садальский всегда едет на съемки в хорошем настроении, вежливый и внимательный.