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Садальский невольно выдал секрет Чеховой 

Вероника Полынина 24 минуты назад
Садальский невольно выдал секрет Чеховой
Фото: РИА Новости
Поклонники не узнали телеведущую Анфису Чехову на фотографиях Станислава Садальского.
Стас Садальский поделился несколькими снимками со съемок ток-шоу Андрея Малахова о солисте группы «Ласковый май» Юрии Шатунове.
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Гостями передачи среди прочих стали Садальский и Чехова. После съемок телеведущая опубликовала совместное фото с Шатуновым, назвав его «очень адекватным» человеком.
Снимки из-за кулис также выложил Садальский. Подписчики актера обратили внимание, что на фотографии Стаса Чехова выглядит не так, как на тех фото, которые публикует сама.

«Ого…Анфису Чехову даже не узнала… на своих фотках она килограмм на 15 меньше», — написали в комментариях.

Как писал «Рамблер», ранее водитель службы такси, услугами которой пользуются «Первый канал» и «Россия 1» для доставки героев и экспертов на ток-шоу, назвал Станислава Садальского любимцем всех таксистов. По его словам, Садальский всегда едет на съемки в хорошем настроении, вежливый и внимательный.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Анфиса Чехова , Юрий Шатунов , Стас Садальский , Андрей Малахов
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