Муцениеце сделала заявление о романе с женатым режиссером

Агата Муцениеце прокомментировала слухи о своем романе с женатым режиссером Климом Шипенко. Звезда сериала «Закрытая школа» разместила на своей странице в Instagram видео, в котором она опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что у нее романтические отношения с Шипенко.
«Я никогда не буду заводить отношений с женатыми мужчинами. Я уважаю жен, потому что сама была женой», — заявила актриса.
Напомним, Агата Муцениеце была замужем за актером Павлом Прилучным. Супруги официально развелись летом прошлого года.