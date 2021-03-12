Муцениеце сделала заявление о романе с женатым режиссером

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Москва

Муцениеце опровергла на видео слухи о романе с женатым режиссером 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Агата Муцениеце прокомментировала слухи о своем романе с женатым режиссером Климом Шипенко. Звезда сериала «Закрытая школа» разместила на своей странице в Instagram видео, в котором она опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что у нее романтические отношения с Шипенко.

«Я никогда не буду заводить отношений с женатыми мужчинами. Я уважаю жен, потому что сама была женой», — заявила актриса.

Напомним, Агата Муцениеце была замужем за актером Павлом Прилучным. Супруги официально развелись летом прошлого года.
Шоу-бизнес , Видео , Клим Шипенко , Агата Муцениеце
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