Братья Андреасян лишились права на фильм «Комы»

Братья Сарик и Геворг Андреасян лишились прав на фильм «Кома» из-за многомиллионных долгов. Об этом сообщает
Telegram-канал Mash.
Как сообщал «Рамблер», ранее актер Михаил Галустян получил от режиссера Сарика Андреасяна права на фильм «Непрощенный». Галустян обратился в суд, чтобы вернуть вложения своей компании в другую картину Андреасяна - «Кома».
Mash напомнил, что Сарик и Геворг Андреасян выступили продюсерами фильма «Кома», создание которого обошлось в пять миллионов долларов. При этом в прокате фильм собрал только половину этой суммы.
Фонд кино потребовал от создателей картины 65 миллионов рублей, которые вложил в проект, еще 50 миллионов братья задолжали «Марс Медиа Энтертейнмент».
При этом рассчитаться с долгами Андреасяны решили правами на снятые картины. Галустяну отдали «Непрощенного» и заложили у него «Кому». Но потом выкупили и отдали ее «Марс Медиа Энтертейнмент», утверждает Telegram-канал Mash.