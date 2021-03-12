Братья Андреасян лишились права на фильм «Комы»

Братья Сарик и Геворг Андреасян лишились прав на фильм «Кома» из-за многомиллионных долгов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как сообщал «Рамблер», ранее актер Михаил Галустян получил от режиссера Сарика Андреасяна права на фильм «Непрощенный». Галустян обратился в суд, чтобы вернуть вложения своей компании в другую картину Андреасяна - «Кома».

Mash напомнил, что Сарик и Геворг Андреасян выступили продюсерами фильма «Кома», создание которого обошлось в пять миллионов долларов. При этом в прокате фильм собрал только половину этой суммы.

Фонд кино потребовал от создателей картины 65 миллионов рублей, которые вложил в проект, еще 50 миллионов братья задолжали «Марс Медиа Энтертейнмент».