Мила Кунис просит защиты у ФБР

Чейни отсидел свое, заплатил $250 тыс. штрафа и вышел на свободу. И вот опять в Сети стали появляться откровенные фото. Журналы FHM, Maxim, Men’s Health, Esquire не раз признавали Кунис одной из самых горячих женщин мира, поэтому тысячи ценителей женских прелестей были хакерам только благодарны. Но только не сама Мила. Она считает, что либо опять орудует Чейни, либо у него есть сообщники - ниточка по-прежнему тянется во Флориду.