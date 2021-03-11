Таксист рассказал о конфузе пьяного вдовца Легкоступовой

Водитель службы такси, услугами которой пользуются «Первый канал» и «Россия 1» для доставки героев и экспертов на ток-шоу, рассказал о звездных пассажирах, с которыми ему приходилось ездить.

По словам таксиста с 30-летним стажем по имени Фидель, актриса Елена Проклова после съемок в телешоу просит отвезти ее в театр и подождать. Если до спектакля она добра и весела, по после — всегда не довольна.

Актриса Ирина Мирошниченко может не сесть в такси, если ей что-то не понравится. Один раз она отказалась ехать из-за ковриков в автомобиле и заявила, что поедет на своей машине.

«Мы с ужасом отправляемся за Ириной Петровной. Надеваем лучшую одежду, вылизываем машину, чтобы не разозлить приму. Выбегать ей навстречу и открывать дверь все водители уже привыкли», — рассказал Фидель «Экспресс-газете».

Дана Борисова , по словам водителя, девушка милая, но «время от времени как будто что-то нюхает».

Прохор Шаляпин — «противный тип», много из себя строит, а таксистов за людей не считает.

Любимец таксопарка — актер Станислав Садальский . По словам Фиделя, он всегда в хорошем настроении, вежливый и внимательный.

Андрей Малахов всегда опаздывает, и садясь в такси, просит гнать, не соблюдая правила.

А вот с вдовцом Валентины Легкоступовой Юрием Фирсовым в такси Фиделя произошел неприятный инцидент. Не так давно Юрий в состоянии сильного опьянения обмочился прямо в салоне.

Водитель несколько раз предлагал остановиться у туалета. Но Фирсов гордо отвечал: «Я — яхтсмен, в одиночку пересек Атлантику и уж как-нибудь доеду до вашей студии».