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Москва

Таксист Фидель выдал позорные тайны звезд шоу-бизнес 

Вероника Полынина 25 минут назад
Таксист рассказал о конфузе пьяного вдовца Легкоступовой
Фото: РИА Новости
Водитель службы такси, услугами которой пользуются «Первый канал» и «Россия 1» для доставки героев и экспертов на ток-шоу, рассказал о звездных пассажирах, с которыми ему приходилось ездить.
По словам таксиста с 30-летним стажем по имени Фидель, актриса Елена Проклова после съемок в телешоу просит отвезти ее в театр и подождать. Если до спектакля она добра и весела, по после — всегда не довольна.
Актриса Ирина Мирошниченко может не сесть в такси, если ей что-то не понравится. Один раз она отказалась ехать из-за ковриков в автомобиле и заявила, что поедет на своей машине.

«Мы с ужасом отправляемся за Ириной Петровной. Надеваем лучшую одежду, вылизываем машину, чтобы не разозлить приму. Выбегать ей навстречу и открывать дверь все водители уже привыкли», — рассказал Фидель «Экспресс-газете».

Дана Борисова, по словам водителя, девушка милая, но «время от времени как будто что-то нюхает».
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Прохор Шаляпин — «противный тип», много из себя строит, а таксистов за людей не считает.
Любимец таксопарка — актер Станислав Садальский. По словам Фиделя, он всегда в хорошем настроении, вежливый и внимательный.
Андрей Малахов всегда опаздывает, и садясь в такси, просит гнать, не соблюдая правила.
А вот с вдовцом Валентины Легкоступовой Юрием Фирсовым в такси Фиделя произошел неприятный инцидент. Не так давно Юрий в состоянии сильного опьянения обмочился прямо в салоне.
Водитель несколько раз предлагал остановиться у туалета. Но Фирсов гордо отвечал: «Я — яхтсмен, в одиночку пересек Атлантику и уж как-нибудь доеду до вашей студии».
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Шоу-бизнес , Станислав Садальский , Андрей Малахов , Прохор Шаляпин , Юрий Фирсов , Дана Борисова , Елена Проклова , Ирина Мирошниченко , Экспресс-газета
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