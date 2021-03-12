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Опубликовано видео любовных похождений Муцениеце с женатым режиссёром 

Елена Прошина 1 час назад
Опубликовано видео любовных похождений Муцениеце с женатым режиссёром
Фото: © Agata Muceniece
Журналисты Starhit опубликовали запись, на которой, по их словам, запечатлена актриса Агата Муцениеце и режиссёр Клим Шипенко, который официально женат на сценаристке Соне Карпуниной. На видео мужчина нежно хватает спутницу за зад.
Ранее в Сети были распространены фотографии, на которых девушка, похожая на Агату Муцениеце явно флиртует с мужчиной с внешностью женатого Шипенко. На защиту актрисы встала её продюсер, которая заявила, что Муцениеце не позволит себе поведение «женщины с низкой социальной ответственостью».
После этого журналисты Starhit получили от неназванного источника видео, на котором запечатлена пара в медицинских масках. Запись была сделана в конце января в одном из столичных театров. На опубликованных кадрах девушка стоит перед входом в ложу, ожидая своего спутника. Затем появляется мужчина, который кладет свою руку в задний карман штанов своей спутницы, таким образом схватив её за ягодицу, и пара скрывается за дверью. Журналисты уверяют, что это Муцениеце и Шипенко.

«Потом ребята обнимались и целовались на улице», — добавил источник журналистов.

По его словам, это не в первый раз, когда актрису и режиссёра замечают вместе: они скрывают отношения, но особо не прячутся.
В прошлом году, как сообщал «Рамблер», Агата Муцениеце в интервью отметила, что после развода с актёром Павлом Прилучным не торопится замуж, но на свидание ее уже позвали. По словам артистки, она по-прежнему нравится мужчинам, однако жить с мыслью «познакомиться с кем-нибудь» не намерена. При этом Муцениеце подчеркнула, что не теряет надежды найти спутника жизни, и после развода с отцом своих детей будет «крайне осторожна».
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Шоу-бизнес , Клим Шипенко , Агата Муцениеце , StarHit
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