Опубликовано видео любовных похождений Муцениеце с женатым режиссёром 

Ранее в Сети были распространены фотографии, на которых девушка, похожая на Агату Муцениеце явно флиртует с мужчиной с внешностью женатого Шипенко. На защиту актрисы встала её продюсер, которая заявила, что Муцениеце не позволит себе поведение «женщины с низкой социальной ответственостью».

После этого журналисты Starhit получили от неназванного источника видео, на котором запечатлена пара в медицинских масках. Запись была сделана в конце января в одном из столичных театров. На опубликованных кадрах девушка стоит перед входом в ложу, ожидая своего спутника. Затем появляется мужчина, который кладет свою руку в задний карман штанов своей спутницы, таким образом схватив её за ягодицу, и пара скрывается за дверью. Журналисты уверяют, что это Муцениеце и Шипенко.

«Потом ребята обнимались и целовались на улице», — добавил источник журналистов.

По его словам, это не в первый раз, когда актрису и режиссёра замечают вместе: они скрывают отношения, но особо не прячутся.

В прошлом году, как сообщал «Рамблер», Агата Муцениеце в интервью отметила, что после развода с актёром Павлом Прилучным не торопится замуж, но на свидание ее уже позвали. По словам артистки, она по-прежнему нравится мужчинам, однако жить с мыслью «познакомиться с кем-нибудь» не намерена. При этом Муцениеце подчеркнула, что не теряет надежды найти спутника жизни, и после развода с отцом своих детей будет «крайне осторожна».