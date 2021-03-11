Бывший муж Лады Дэнс пожаловался в полицию на алкоголизм певицы 

Отмечается, что Свирский обратился в полицию 8 марта. Мужчина считает, что его бывшая жена Людмила была в ресторане и вернулась домой пьяной. Дома под присмотром няни находились трое ее детей от Свирского. Бизнесмен попросил сотрудников правоохранительных органов провести проверку в отношении артистки.

С певицей Ладой Дэнс Свирский состоял в браке в 1990-е годы. Она являлась его второй женой. В браке родились двое детей. Всего у бизнесмена имеется семь наследников.