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Бывший муж Лады Дэнс пожаловался в полицию на алкоголизм певицы 

Вечерняя Москва 7 часов назад
Бывший муж Лады Дэнс пожаловался в полицию на алкоголизм певицы
Фото: Instagram
Бывший муж певицы и актрисы Лады Дэнс Павел Свирский пожаловался полиции на свою экс-супругу, которая, по его словам, злоупотребляет алкоголем. Об этом сообщает Пятый канал.
Отмечается, что Свирский обратился в полицию 8 марта. Мужчина считает, что его бывшая жена Людмила была в ресторане и вернулась домой пьяной. Дома под присмотром няни находились трое ее детей от Свирского. Бизнесмен попросил сотрудников правоохранительных органов провести проверку в отношении артистки.
С певицей Ладой Дэнс Свирский состоял в браке в 1990-е годы. Она являлась его второй женой. В браке родились двое детей. Всего у бизнесмена имеется семь наследников.
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Шоу-бизнес , лада Дэнс , Павел Свирский , МВД
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