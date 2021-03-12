«Жертва мести»: почему Азизу выгнали из шоу «Маска» 

Певицу Азизу специально выгнали из шоу «маска» на НТВ, потому что некто не может простить артистке талант и красоту, заявил «Собеседнику» шоумен Гоген Солнцев . Он отметил, что сам влюблён в звезду 90-х.

Солнцев подчеркнул, что выступления Азизы в «Маске» в костюме пингвина были «настоящим украшением» проекта. По его мнению, с певицей поступили «несправедливо», кто-то очень завистливый просто отомстил артистке за её выдающиеся данные.

«Ходит слушок, что Азиза стала жертвой мести. Поэтому и выбыла она из «Маски» очень быстро», — заявил шоумен.

Гоген отметил, что раньше часто пересекался с Азизой на светских раутах и даже признавался ей в любви. Супруга шоумена пенсионерка Екатерина Терешкович даже ревнует его к звезде 90-х.

«Катя считает: если мы с Азизой встретимся и поговорим по душам, я ее брошу», — поделился Гоген.

Как писал «Рамблер», ранее интернет-пользователи раскритиковали поведение певицы Азизы на шоу Маска. Она выступала в костюме пингвина и с ней жюри решило попрощаться, открыв ее маску. Зрителям шоу не понравилось «недовольное лицо» певицы и «детский сад» — отказ исполнить песню на бис.