Шепелев попросил оставить Фриске в покое 

Дмитрий Шепелев попросил подписчиков в Instagram оставить в покое свою скончавшуюся от рака гражданскую супругу Жанну Фриске . Пользователи Сети усомнились, что телеведущий на самом деле питал к артистке нежные чувства.

В одной из своих последних публикаций Шепелев поделился рассказом о коротком школьном романе. В девятом классе он начал встречаться с девушкой. Свидания школьников неизменно заканчивались часовыми поцелуями в подъезде. Однажды будущий телеведущий получил приглашение домой от возлюбленной. Она пообещала, что в это время никого не будет дома. Девушка встретила Шепелева в коротком плюшевом халате, в спальне в этот момент на паузе стоял фильм «Основной инстинкт». Парочка долго целовалась на кровати, затем Шепелев встал и ушёл, потому что «было пора идти».

«Прошло наверное, несколько лет прежде чем до меня дошло, прежде чем в голове всё сошлось: зачем этот пошлый плюшевый халат, для чего фильм, почему всё это. А тогда — нет», — написал телеведущий (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

О своей недальновидности в школьные годы Шепелев рассказал своей нынешней гражданской жене Екатерине Тулуповой . Он отметил, что сегодня находится в отношениях, когда партнёру можно полностью довериться.

«Ни одна интрижка ни в прошлом ни сейчас этого не стоит. И это такая радость», — пояснил телеведущий.

Подписчица Шепелева под ником yuliadeevarulit поинтересовалась у Шепелева, чьи чувства он называет «интрижкой», таким образом обесценивая их. Журналисты издания Teleprogramma.pro решили, что речь идёт о чувствах Жанны Фриске. Они привели ответ телеведущего, который в настоящее время в аккаунте Шепелева не доступен.