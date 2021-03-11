Гузеева сменила имидж и восхитила фанатов 

Телеведущая Лариса Гузеева сменила имидж для работы в новом телешоу на канале «Пятница».

На своей странице в Instagram бессменная ведущая передачи «Давай поженимся» опубликовала фото со съемок нового проекта «ТикТок Талант», в котором она выступает в качестве члена жюри.

На снимках Гузеева выглядит заметно помолодевшей: на ней кожаные брюки и объемная джинсовая куртка, макияж с акцентом на губы и укладка с зачесанными назад волосами.

Подписчики остались в восторге от молодежных образов Гузеевой. Некоторые поклонники отметили, что этот имидж подходит телеведущей гораздо больше, чем тот, который для нее создают стилисты «Давай поженимся».