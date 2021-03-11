Гузеева сменила имидж и восхитила фанатов 

Телеведущая Лариса Гузеева сменила имидж для работы в новом телешоу на канале «Пятница».
На своей странице в Instagram бессменная ведущая передачи «Давай поженимся» опубликовала фото со съемок нового проекта «ТикТок Талант», в котором она выступает в качестве члена жюри.
На снимках Гузеева выглядит заметно помолодевшей: на ней кожаные брюки и объемная джинсовая куртка, макияж с акцентом на губы и укладка с зачесанными назад волосами.
На фотографиях телеведущая позирует с Димой Биланом, Региной Тодоренко, Даней Милохиным и другими участниками съемочного процесса.
Подписчики остались в восторге от молодежных образов Гузеевой. Некоторые поклонники отметили, что этот имидж подходит телеведущей гораздо больше, чем тот, который для нее создают стилисты «Давай поженимся».
«Очень красивая, всегда так одевайтесь, Вы молодая и ну ооооооочень красивая женщина», «Очень хорошо выглядите! Почему у Вас на „Давай поженимся“ нет хороших стилистов, простите за откровенность, но Вас трудно испортить, а они просто стараются это сделать», «Как Вам макияж идёт! Прекрасный образ!», «Какая вы красивая! Стильная, модная! Очень Вас люблю!» — написали Гузеевой в комментариях.