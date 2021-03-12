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Зудина рассказала о начале романа с Табаковым

Елена Прошина
3 часа назад
Актриса Марина Зудина в эфире программы «Судьба человека» откровенно рассказала о романе с покойным Олегом Табаковым, отметив, что их отношения были предопределены изначально.
Зудина рассказала о начале романа с Табаковым
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам Зудиной, с ее стороны это была любовь с первого взгляда. А поступление на курс к Олегу Табакову она назвала осуществлением мечты.
«В него были влюблены абсолютно все. Помню, лежу на пляже в Коктебеле, все плывет перед глазами, и вдруг понимаю, что я что-то испытываю к этому человеку замечательному. Какие-то чувства, которые я не могу объяснить на тот момент, потому что я таких чувств никогда не испытывала. Я понимаю, что меня просто тянет какая-то сила», - рассказала актриса.
Она отметила, что захотела признаться Табакову в любви.
«Это не зависело ни от него, ни от меня. Нас просто это свело и все», - подчеркнула Марина Зудина.
Актриса отметила, что никогда не сомневалась в чувствах Табакова к ней и всегда доверяла ему.
«Это абсолютная любовь была. ( ) Я была абсолютно счастлива. Почему я говорю, что это судьба? Так бывает только в сказках. Только спустя год наших отношений он сказал: «Я люблю тебя». Но это было в контексте ссоры. Он воскликнул: «Да ты что не понимаешь, что я люблю тебя!». Но что-то я тогда обиделась» - рассказала актриса.
Как сообщал «Рамблер», недавно Зудина заявила, что Табаков не обрадовался бы количеству сыгранных ею ролей в Московском художественном театре за последнее время. По ее словам, она очень редко появляется на сцене, несмотря на то, что хочет и готова работать больше. В шоу «Секрет на миллион» актриса добавила, что почти все друзья отвернулись от нее после смерти супруга.
Шоу-бизнес,Олег Табаков,Марина Зудина,
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