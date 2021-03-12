Зудина рассказала о начале романа с Табаковым

По словам Зудиной, с ее стороны это была любовь с первого взгляда. А поступление на курс к Олегу Табакову она назвала осуществлением мечты.

Актриса отметила, что никогда не сомневалась в чувствах Табакова к ней и всегда доверяла ему.

Как сообщал «Рамблер», недавно Зудина заявила, что Табаков не обрадовался бы количеству сыгранных ею ролей в Московском художественном театре за последнее время. По ее словам, она очень редко появляется на сцене, несмотря на то, что хочет и готова работать больше. В шоу «Секрет на миллион» актриса добавила, что почти все друзья отвернулись от нее после смерти супруга.