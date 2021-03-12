Зудина рассказала о начале романа с Табаковым

«В него были влюблены абсолютно все. Помню, лежу на пляже в Коктебеле, все плывет перед глазами, и вдруг понимаю, что я что-то испытываю к этому человеку замечательному. Какие-то чувства, которые я не могу объяснить на тот момент, потому что я таких чувств никогда не испытывала. Я понимаю, что меня просто тянет какая-то сила», - рассказала актриса.
«Это не зависело ни от него, ни от меня. Нас просто это свело и все», - подчеркнула Марина Зудина.
«Это абсолютная любовь была. ( ) Я была абсолютно счастлива. Почему я говорю, что это судьба? Так бывает только в сказках. Только спустя год наших отношений он сказал: «Я люблю тебя». Но это было в контексте ссоры. Он воскликнул: «Да ты что не понимаешь, что я люблю тебя!». Но что-то я тогда обиделась» - рассказала актриса.