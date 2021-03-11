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На «золотое» платье Фриске нашелся покупатель 

Вероника Полынина 2 часа назад
На «золотое» платье Фриске нашелся покупатель
Фото: РИА Новости
Золотистое платье певицы Жанны Фриске ушло с молотка за 100 тысяч рублей. Об этом рассказал «Комсомольской правде» отец артистки Владимир Копылов.
По словам Владимира, покупательница на главный лот благотворительного аукциона, который состоялся в подмосковном Красногорске, нашлась спустя неделю после его проведения.

«Сегодня нашлась покупательница на платье. Это поклонница Жанны из Америки. Ее устраивает цена в 100 тысяч рублей, она конвертирует эту сумму в доллары и переведет на счет», — заявил он.

Отец певицы отметил, что засомневался в том, что платье будет продано, после того, как его не купили во время аукциона в Красногорске. Однако затем на онлайн-торгах начался настоящий ажиотаж. К примеру, нарядом заинтересовалась журналистка Божена Рынска и еще несколько человек из-за границы.
Как сообщал «Рамблер», благотворительный аукцион проводил фонд «Жанна Фриске — Я рядом!». Вырученные деньги пойдут на реабилитацию детям с ДЦП.
Жанна Фриске скончалась в июне 2015 года. Последние два года жизни она боролась с раком мозга.
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Шоу-бизнес , Владимир Копылов , Жанна Фриске , Комсомольская правда
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