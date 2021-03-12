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Сколько стоит памятник сыну Разина?

Елена Прошина
4 часа назад
Продюсер Андрей Разин почтил в Instagram память своего погибшего сына Александра и рассказал, что практически завершено сооружение монумента на его могиле.
Разин рассказал о памятнике для сына
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Рамблер» писал, что 16-летний сын продюсера скончался 10 марта 2017 года от сердечного приступа. Молодой человек был похоронен на Троекуровском кладбище.
В день смерти Александра Андрей Разин почтил его память, разместив в соцсети подборку фотографий с ним и песню. Он также рассказал, что уже практически завершены работы по возведению памятника на могиле сына.
«На Троекуровском кладбище выделена огромная территория, где ему возводится памятник. Работы по его возведению идут уже четыре года. Над ним работают лучше итальянские и российские скульпторы и художники. В скором времени мемориальный комплекс будет завершен и будет открыт для посещения», - рассказал продюсер.
Он также напомнил, что в сочинском отеле «Разин» действует музей, открытый в память об Александре, и поблагодарил всех, кто любил его сына и поддержал семью, столкнувшуюся со страшным горем.
При этом, по данным «Комсомольской правды», ранее продюсер сообщил, что вес сооружения над могилой его сына составит почти 300 тонн, а его высота будет больше семи метров.
«Могила моего сына стоит почти три миллиона евро. Это будет самое крупное сооружение на кладбищах в Европе. Мне только фундамент обошелся в миллион долларов», - процитировало издание слова Разина.
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