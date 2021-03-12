Разин рассказал о памятнике для сына

«На Троекуровском кладбище выделена огромная территория, где ему возводится памятник. Работы по его возведению идут уже четыре года. Над ним работают лучше итальянские и российские скульпторы и художники. В скором времени мемориальный комплекс будет завершен и будет открыт для посещения», - рассказал продюсер.
«Могила моего сына стоит почти три миллиона евро. Это будет самое крупное сооружение на кладбищах в Европе. Мне только фундамент обошелся в миллион долларов», - процитировало издание слова Разина.