В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Ургант высмеял Мишустина

Елена Прошина
4 часа назад
Иван Ургант в эфире своего вечернего шоу пошутил по поводу того, как премьер-министр РФ Михаил Мишустин искал российский аналог слову «воркшоп». Телеведущий отметил, среди обилия заимствованных слов в русском языке особняком стоит сама фамилия главы кабмина.
Ургант высмеял Мишустина
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Мишустин зацепился за слово «воркшоп» во время визита в математический центр Новосибирского государственного университета (НГУ). Премьер отметил, что директор учреждения Евгений Вдовин мог бы употребить более русское слово – например, «семинар». Однако присутствующие на встрече математики отметили, что «семинар» - тоже было заимствовано из другого языка. В итоге было решено называть мероприятие «математической мастерской».
Ургант, комментируя ситуацию, заявил, что и «математика», и «мастер» - не русские слова. Он шутя выразил недоумение, почему участники встречи так долго подбирали замену слову «воркшоп», поскольку русские аналоги «лежат на поверхности».
«Вертится же на языке. Думная веже или кумекательное вече. Это же первое, что приходит на ум», - посмеялся Ургант.
Соведущий шоу Дмитрий Хрусталёв добавил, что слово «премьер-министр» тоже было заимствовано. Ургант отметил, что в этом случае «всё уравновешивает» фамилия главы кабмина - Мишустин.
«Она уходит корнями в корни. В язьм. На чем Русь стоит», - подчеркнул телеведущий.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Иван Ургант высмеял планы режиссера Тиграна Кеосаяна снять ремейк фильма «Белорусский вокзал», отметив, что деньги на съёмки скорее всего будут запрошены у государства.
Шоу-бизнес,Вечерний Ургант,Михаил Мишустин,Иван Ургант,Дмитрий Хрусталев,Тигран Кеосаян,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители