Ургант высмеял Мишустина

Мишустин зацепился за слово «воркшоп» во время визита в математический центр Новосибирского государственного университета (НГУ). Премьер отметил, что директор учреждения Евгений Вдовин мог бы употребить более русское слово – например, «семинар». Однако присутствующие на встрече математики отметили, что «семинар» - тоже было заимствовано из другого языка. В итоге было решено называть мероприятие «математической мастерской».