Лучшее украшение: Семенович показала грудь на отдыхе

Ранее, как сообщал «Рамблер», грудь Анны Семенович стала поводом для конфликта певицы с футболистом Владимиром Быстровым
. Спортсмен однажды заявил, что артистка могла бы сделать карьеру в фигурном катании, если бы решилась отрезать бюст. Экс-солистка группы «Блестящие» не оставила комментарий без ответа. Оскорбившись, она заявила, что намерена подать в суд на Быстрова. Певица также напомнила спортсмену, что его дочь занимается фигурным катанием, и, следуя его логике, чтобы достичь успеха, ей тоже нужно «что-нибудь отрезать». Конфликт обсудили участники программы «Звёзды сошлись». В студию пригласили Владимира Быстрова и предложили ему устроить очную ставку с Семенович. Футболист согласился, но отметил, что певица должна явиться на разговор с ним без бюстгальтера, чтобы было интереснее для публики.