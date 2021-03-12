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Лучшее украшение: Семенович показала грудь на отдыхе

Елена Прошина
5 часов назад
Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович опубликовала в Instagram фото с отдыха в Египте. Открытый купальник артистки привёл в восторг подписчиков.
Лучшее украшение: Семенович показала грудь на отдыхе
Фото: InstagramInstagram
На снимке Семенович изображена на фоне моря. Певица одета в цветастый купальник, который закрыл только часть её пышного бюста. Артистка при этом широко улыбается.
«Солнце, море и ветер в волосах, самое приятное украшение. А веснушки, мои лучшие подружки!» - написала Семенович (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим. ред.).
Подписчики звезды живо отреагировали на соблазнительное фото. Например, певица Алика Смехова отметила, что у Семенович очень хорошие «подружки».
«И не только веснушки», - подчеркнула она.
«У вас Анна есть еще более приятные украшения», - согласился подписчик под ником kushnerov5.
«Ух ты, вот это глаза», - не сдержался sergio_ramos.
Ранее, как сообщал «Рамблер», грудь Анны Семенович стала поводом для конфликта певицы с футболистом Владимиром Быстровым. Спортсмен однажды заявил, что артистка могла бы сделать карьеру в фигурном катании, если бы решилась отрезать бюст. Экс-солистка группы «Блестящие» не оставила комментарий без ответа. Оскорбившись, она заявила, что намерена подать в суд на Быстрова. Певица также напомнила спортсмену, что его дочь занимается фигурным катанием, и, следуя его логике, чтобы достичь успеха, ей тоже нужно «что-нибудь отрезать». Конфликт обсудили участники программы «Звёзды сошлись». В студию пригласили Владимира Быстрова и предложили ему устроить очную ставку с Семенович. Футболист согласился, но отметил, что певица должна явиться на разговор с ним без бюстгальтера, чтобы было интереснее для публики.
Шоу-бизнес,Владимир Быстров,Анна Семенович,Алика Смехова,Египет,
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