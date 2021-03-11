Марк Горонок клянчил деньги на похороны живых жены и дочки 

Супруга актера пролила свет на взаимоотношения с разочаровавшим ее избранником

Не так давно стало известно о срочной госпитализации известного артиста прямо из ресторана. 47-летний актер Марк Горонок и его жена решили обсудить предстоящий развод вне дома, но в итоге крепко поругались, после чего глава семейства и загремел в реанимацию с гипертоническим кризом.

При этом звезда фильма «Все будет хорошо!» вскоре стал раздавать интервью, в которых жаловался на жестокость второй половины, сменившей в его квартире замки. Кстати, именно из-за этого чета, по всей видимости, и устроила посиделки в одном из заведений Северной столицы — Анна не хотела впускать мужа домой.

Сам же Горонок объяснил поведение жены ревностью, а еще посетовал на то, что женщина препятствует его общению с маленькой дочерью. Если верить актеру, то горячий темперамент его ненаглядной супруги просто не оставляет шансов для похода налево. Вот только версия Марка, который угодил в больницу после щедрой порции выпитого коньяка, существенно разнится со словами Анны.

И вот что выяснилось: на протяжении семи лет, которые и длился их брак, Горонок постоянно устраивал пьяные загулы, не брезговал рукоприкладством и умело манипулировал хрупкой дамой. Но помимо состояния неадекватности, в котором регулярно прибывал артист после употребления горячительного, жирную точку в отношениях с женой Горонок поставил, когда заявил окружению своей семьи о смерти Анны и Лизы ради денег.