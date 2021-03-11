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Бузова про Киркорова: «Может, мне переехать к тебе?» 

Суть событий и ещё 6 5 часов назад
Бузова про Киркорова: «Может, мне переехать к тебе?»
Фото: Instagram
Ольга Бузова дала понять, что ее взаимоотношения с Филиппом Киркоровым по-прежнему остаются теплыми и дружескими. В сети начались разговоры о том, что их дружба дала трещину после того, как король эстрады поддержал ее бывшего возлюбленного Давида Манукяна.
Филипп Киркоров и Ольга Бузова тепло общаются уже несколько лет. Отношения, начинавшиеся как рабочие, через какое-то время перешли в разряд дружеских. Подружился поп-король и с Манукяном и даже записал с ним совместную композицию. А когда пара распалась, то не стал отворачиваться от бывшего избранника своей "Бузяндры", как он ее называет, а поддержал его номер живым выступлением. Киркоров признавался, что видит в молодом человеке сходство с собой в период отношений с Аллой Пугачевой.
Но поклонники сочли, что дружбе Ольги с Филиппом приходит конец. Объявляя о расставании, она ясно дала понять, что ожидает от тех, "кто ее любит", блокировки Манукяна.
Однако, судя по всему, певица не держит зла на давнего друга. В соцсетях она поделилась серией свежих кадров с Филиппом Киркоровым и написала, что он — едва ли не единственный, с кем она может просто созвониться вечером и спонтанно встретиться, чтобы "поесть жареной картошки с грибами" и поболтать.

"У тебя дома так хорошо! Может, мне переехать к тебе?" — добавила Ольга.

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Комментарии 5
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Давид Манукян , Ольга Бузова , Алла Пугачева
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