Актер «Кривого зеркала» рассказал о трудностях восстановления после коронавируса 

Артист «Кривого зеркала» Михаил Смирнов рассказал о том, как он заразился коронавирусом и с какими трудностями столкнулся при восстановлении. Подробности того, как он перенес болезнь, Смирнов раскрыл в разговоре с изданием «Петербургский дневник».

Актер сообщил, что заболел COVID-19 в конце ноября. В течение первых трех дней он чувствовал тебя нормально, температура постепенно снижалась. Тогда же Смирнов решил «эвакуироваться» от домашних, чтобы не заразить их.

На четвертый день у него резко подскочила температура: за несколько часов она поднялась почти до 40 градусов. Смирнов обратился к медикам. Его госпитализировали и сразу поместили в реанимацию. Позже врачи объяснили, что он пережил цитокиновый шторм и находился на грани смерти.

«Врачи в СИЗах приходили, качали головами, вздыхали и уходили. Страшно не было, было очень противно, состояние ужасное. Дышал подведенным кислородом, не чувствовал вкусов и запахов, казалось, что меня кормят какой-то дрянью — запахи еды и воды изменились», — описал свое состояние артист.

При этом из-за температуры Смирнов чувствовал себя настолько плохо, что не мог вспомнить номера телефонов близких, когда один из врачей предложил дать ему телефон. Затем подруга артиста юмористка Елена Воробей «подняла на уши всех знакомых», и ему сделали «какой-то укол», после которого стало легче. Вскоре его перевели из реанимации в отделение.

14 декабря Смирнова выписали из больницы. Восстановление после перенесенного заболевания, по его словам, проходит тяжело, хоть он и вышел на работу в середине января.

«Дается все сейчас непросто. Если раньше я спокойно осиливал 2-3 репетиции в день, то сейчас — одну репетицию, и в середине дня лежу, не могу встать. Надо к врачам идти, восстанавливаться, но не знаю, когда тогда в театре работать», — рассказал артист.