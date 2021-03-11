Шоу "Бородина против Бузовой", выходившее под эгидой телепроекта "Дом-2", уходит с экранов вслед за старшим братом. "Болезни" шоу все те же: низкие рейтинги и устаревший формат.
Известная российская телеведущая Ольга Бузова некоторое время назад сообщала, что "Бородина против Бузовой" будет по-прежнему выходить, однако поменяет свой формат. Как оказалось, сменой формата продюсеры не ограничились.
Бузова и Ксения Бородина, впрочем, являются ценными звездами в ростере ТНТ, поэтому для них была придумана новая передача, получившая название "ББ-шоу", передает Oanews.
Как рассказал "СтарХиту" источник, в новом шоу не будет грязи: ведущие будут деликатно обсуждать актуальные темы вместе с экспертами и гостями — обычными людьми, столкнувшимися с необходимостью разобраться в своей жизни и решить какие-то насущные вопросы.