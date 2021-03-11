Шоу " Бородина против Бузовой ", выходившее под эгидой телепроекта "Дом-2", уходит с экранов вслед за старшим братом. "Болезни" шоу все те же: низкие рейтинги и устаревший формат.

Известная российская телеведущая Ольга Бузова некоторое время назад сообщала, что "Бородина против Бузовой" будет по-прежнему выходить, однако поменяет свой формат. Как оказалось, сменой формата продюсеры не ограничились.

Бузова и Ксения Бородина, впрочем, являются ценными звездами в ростере ТНТ, поэтому для них была придумана новая передача, получившая название "ББ-шоу", передает Oanews