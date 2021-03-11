Собчак защитила Манижу от хейтеров из-за «Евровидения»

Телеведущая Ксения Собчак ответила на критику пользователей соцсетей, которые негативно отреагировали на выбор певица Manizha (Манижи Сангин) в качестве представительницы страны на «Евровидении». Журналистка заявила, что таких женщин нужно делать героинями страны.

«Почему даже из циничных соображений «позитивного имиджа» власть не в состоянии понять, что таких надо делать героинями страны, а не Юркиссу орден давать?» — написала Собчак на своей странице в Instagram.

Телеведущую возмутило множество комментариев про то, что Manizha «недорусская», что она «разрушает образ России, поддерживая ЛГБТ», что песня «Russian woman» как-то «не так» представляет русскую женщину. Журналистка добавила, что любит творчество уроженки Таджикистана и 6 лет назад приглашала начинающую певицу выступить на открытии журнала L’Officiel в России, которым тогда руководила.