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Собчак защитила певицу Манижу от хейтеров из-за «Евровидения» 

Ura.Ru 22 минуты назад
Собчак защитила Манижу от хейтеров из-за «Евровидения»
Фото: ТАСС
Телеведущая Ксения Собчак ответила на критику пользователей соцсетей, которые негативно отреагировали на выбор певица Manizha (Манижи Сангин) в качестве представительницы страны на «Евровидении». Журналистка заявила, что таких женщин нужно делать героинями страны.

«Почему даже из циничных соображений «позитивного имиджа» власть не в состоянии понять, что таких надо делать героинями страны, а не Юркиссу орден давать?» — написала Собчак на своей странице в Instagram.

Телеведущую возмутило множество комментариев про то, что Manizha «недорусская», что она «разрушает образ России, поддерживая ЛГБТ», что песня «Russian woman» как-то «не так» представляет русскую женщину. Журналистка добавила, что любит творчество уроженки Таджикистана и 6 лет назад приглашала начинающую певицу выступить на открытии журнала L’Officiel в России, которым тогда руководила.
Результаты российского отбора на «Евровидение 2021» соцсети восприняли неоднозначно. Музыкальный критик Сергей Соседов отметил, что артистка, исполняющая свои песни на «узкую» публику, рискует быть не принятой широкой общественностью, пишет VSE42.RU.
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Шоу-бизнес , Сергей Соседов , Ксения Собчак
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