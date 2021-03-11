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Анастасия Решетова нашла замену Тимати

Экспресс газета
4 часа назад
Российская модель Анастасия Решетова намекнула на начало новых романтических отношений, пишет «Стархит». Эту новость она сообщила на презентации программы «Ты - топ-модель» на ТНТ.
Анастасия Решетова нашла замену Тимати
Фото: Экспресс газетаЭкспресс газета
В модном шоу Решетова попробует себя в роли телеведущей. Девушка утверждает, что проходила кастинг и тщательно готовилась к новой работе.
«Не было такого, чтобы кто-то меня туда пропихнул. Я его проходила, как и другие. При этом я училась. Нет такого, что я пришла на проект «сырая». Готовилась к нему и морально. Физически, к сожалению, не успела», — сказала модель.
По словам Решетовой, этот проект дал ей возможность переключить внимание и зарядиться позитивной энергией после неприятных событий в жизни. Коллеги поддерживали модель как могли: упомянули даже шоу «Холостяк», новым героем которого стал бывший возлюбленный новоиспеченной телеведущей, рэпер Тимати.
«Бороться телкам за мужика — пережиток прошлого. Тем более за поюзанного», — заявил стилист Гоша Карцев.
Решетова поддержала мужчину и заявила, что свято место пусто не бывает, намекнув на то, что она уже закрутила новый роман. Имя возлюбленного Анастасия пока не раскрыла.
Шоу-бизнес,Анастасия Решетова,Тимати,StarHit,
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