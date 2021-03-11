Анастасия Решетова нашла замену Тимати

Российская модель Анастасия Решетова намекнула на начало новых романтических отношений, пишет «Стархит» . Эту новость она сообщила на презентации программы «Ты - топ-модель» на ТНТ.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

В модном шоу Решетова попробует себя в роли тел еведущей. Девушка утверждает, что проходила кастинг и тщательно готовилась к новой работе.

«Не было такого, чтобы кто-то меня туда пропихнул. Я его проходила, как и другие. При этом я училась. Нет такого, что я пришла на проект «сырая». Готовилась к нему и морально. Физически, к сожалению, не успела», — сказала модель.

По словам Решетовой, этот проект дал ей возможность переключить внимание и зарядиться позитивной энергией после неприятных событий в жизни. Коллеги поддерживали модель как могли: упомянули даже шоу «Холостяк», новым героем которого стал бывший возлюбленный новоиспеченной телеведущей, рэпер Тимати.

«Бороться телкам за мужика — пережиток прошлого. Тем более за поюзанного», — заявил стилист Гоша Карцев.