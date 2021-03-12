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«Волосы зашевелятся»: Разин пообещал опубликовать компромат на Малахова 

Вечерняя Москва и ещё 8 1 час назад
Разин пообещал опубликовать компромат на Малахова
Фото: Youtube / TV Center
Продюсер Андрей Разин на своей странице в соцсети Instagram пообещал выложить «подробности личной жизни» телеведущего Андрея Малахова, если в эфир выйдет выпуск программы «Привет, Андрей!», который посвящен экс-солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову.
Разин отметил, что на съемку очередной «продажной» передачи о легендарном музыкальном коллективе в студию пришли люди, многим из которых он помог в жизни, и которые теперь, не стесняясь, хайпуют на группе.
Продюсер потребовал от Малахова не выпускать программу в эфир и даже прибегнул к шантажу, угрожая в противном случае раскрыть нелицеприятные детали из жизни ведущего.

— Андрей, имей в виду, если эта передача выйдет в эфир, то три миллиона людей, которые в течение недели заходят на мою страничку в Instagram, увидят такие подробности твоей личной жизни, от которых у них волосы на голове зашевелятся, — написал Разин.

Также он напомнил, что уже год судится с ВГТРК, отстаивая честь и достоинство, в этот раз он тоже намерен обратиться в суд. Продюсер в заключение назвал программу «полосканием чужого грязного белья».
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Шоу-бизнес , Юрий Шатунов , Андрей Разин , Андрей Малахов , ВГТРК
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