Разин пообещал опубликовать компромат на Малахова

Разин отметил, что на съемку очередной «продажной» передачи о легендарном музыкальном коллективе в студию пришли люди, многим из которых он помог в жизни, и которые теперь, не стесняясь, хайпуют на группе.

Продюсер потребовал от Малахова не выпускать программу в эфир и даже прибегнул к шантажу, угрожая в противном случае раскрыть нелицеприятные детали из жизни ведущего.

— Андрей, имей в виду, если эта передача выйдет в эфир, то три миллиона людей, которые в течение недели заходят на мою страничку в Instagram, увидят такие подробности твоей личной жизни, от которых у них волосы на голове зашевелятся, — написал Разин.

Также он напомнил, что уже год судится с ВГТРК, отстаивая честь и достоинство, в этот раз он тоже намерен обратиться в суд. Продюсер в заключение назвал программу «полосканием чужого грязного белья».