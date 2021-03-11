Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Вдовец Валентины Легкоступовой пытался по дешевке продать стеклянный стол певицы соседям 

Teleprogramma.pro 45 минут назад
Вдовец Легкоступовой избавляется от вещей певицы
Фото: globallookpress.com
Дочь покойной певицы Валентины Легкоступовой Анэтта Бриль сообщила, что забаррикадировавшийся в квартире ее матери вдовец Юрий Фирсов стал потихоньку избавляться от вещей исполнительницы хита «Ягода-малина». Соседи видели, как он выносит что-то в черных пакетах из дома.

«Я не исключаю, что он крадет личные вещи мамы и зная этого человека не удивлюсь, что потом он свалит все на нас. Дошло до того, что он соседям пытался по дешевке продать стеклянный стол из квартиры мамы».

Анэтта Бриль Как отметила Анетта, ни она, ни ее брат Матвей с начала следственных действий в квартире матери не были. Они не хотят сбить с правильного следа следствие. Ничего нигде не трогают. Фирсов же просто сменил замки в квартире и спокойно там живет.
Напомним, что к смерти звезды может быть причастен ее вдовец. Правда, пока никаких официальных обвинений ему не предъявлено, сообщает «Комсомольская правда».
Видео дня. Причиной расставания Айзы Долматовой и Олега Майами стала Бузова
Teleprogramma.pro: последние новости
«С женатым мужчиной — никогда»: продюсер Муцениеце опровергла ее роман с Шипенко «С женатым мужчиной — никогда»: продюсер Муцениеце опровергла ее роман с Шипенко «Я нигде не слышал ее в хит-парадах»: Иосиф Пригожин оценил шансы Манижи на «Евровидении» «Я нигде не слышал ее в хит-парадах»: Иосиф Пригожин оценил шансы Манижи на «Евровидении» Нашелся желающий купить платье Жанны Фриске за сто тысяч рублей Нашелся желающий купить платье Жанны Фриске за сто тысяч рублей
Шоу-бизнес , Юрий Фирсов , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Полуголый уралец повис на балконе вверх тормашками
00:40
Полуголый уралец повис на балконе вверх тормашками
Происшествия
Задержание министра на Алтае попало на видео
01:07
Задержание министра на Алтае попало на видео
Происшествия
МиГ-31 перехватил сверхзвуковой самолет-нарушитель
01:10
МиГ-31 перехватил сверхзвуковой самолет-нарушитель
Армия Войска
Российский подросток хотел учинить расстрел в школе
00:22
Российский подросток хотел учинить расстрел в школе
Происшествия Криминал
Мужчина обнаружил в унитазе кобру и пытался ее смыть
02:13
Мужчина обнаружил в унитазе кобру и пытался ее смыть
В мире Азия
Из-за салютов в честь Ивлеевой в 6 городах завели дело
02:09
Из-за салютов в честь Ивлеевой в 6 городах завели дело
Шоу-бизнес
Тонны рыбы высыпались из грузовика на трассу
00:47
Тонны рыбы высыпались из грузовика на трассу
Происшествия
Гигантский гейзер забил из-под земли в Перми
00:30
Гигантский гейзер забил из-под земли в Перми
Происшествия
7 полицейских авто гонялись за лихачом в Екатеринбурге
00:28
7 полицейских авто гонялись за лихачом в Екатеринбурге
Происшествия
Актриса Анастасия Макеева выходит замуж в четвертый раз
00:34
Актриса Анастасия Макеева выходит замуж в четвертый раз
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение