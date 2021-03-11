Вечер памяти Ланового могли отменить по звонку 

В начале января, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Лановой заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. 28 января он скончался в возрасте 87 лет. Вчера в Доме кино в Москве должен был состояться вечер памяти артиста. Он был отменен за полтора часа до начала.

«Уже приходили первые зрители. Я не говорю об артистах, музыкантах, огромном количестве детей из детских творческих коллективов — они уже были на месте. Все они до сих пор в шоке и недоумении», — рассказал соорганизатор мероприятия президент культурного центра «Слава» Вячеслав Моцардо.

По его словам, формально вечер был отменен по техническим причинам, однако, по его сведениям, на самом деле близкий родственник Ланового позвонил в Союз кинематографистов и настоял на этом.