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Нос звезды «Дома 2» сгниет через два месяца

Елена Прошина
10 часов назад
Нос бывшей участницы «Дома 2» Анастасии Балинской сгниет в течение двух месяцев без дорогостоящего хирургического вмешательства. Об этом она сама сообщила в своем инстаграме.
Нос звезды «Дома 2» сгниет через два месяца
Фото: InstagramInstagram
Вчера Балинская опубликовала серию сторис, в которых рассказала, что после операции по изменению формы носа у нее разъехались кости на носовой перегородке и не прижился имплантат в кончике носа — организм выталкивает его из тела через одну ноздрю. В результате этого шип имплантата начал торчать, начались процессы воспаления и гниения.
«Это требует немедленного вмешательства. Риски очень большие», — сообщила Балинская.
Она рассказала, что врач прописал ей антибиотики и капли в нос, чтобы остановить воспаление, и сказал, что в течение одного-двух месяцев у нее все сгниет внутри, если ничего не предпринять. Медик сообщил, что исправление ситуации путем хирургического вмешательства будет стоить примерно как автомобиль. Балинская рассказала, что у нее нет таких денег, и попросила читателей о финансовой помощи.
«Спасибо, просто спасибо каждому даже за копейку, которую вы мне скидываете! С мира по ниточке... возможно, мы придем к сумме, которая сможет спасти мой носик», — добавила она.
Шоу-бизнес,Ситуация в мире,
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