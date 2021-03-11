Нос звезды «Дома 2» сгниет через два месяца

Вчера Балинская опубликовала серию сторис, в которых рассказала, что после операции по изменению формы носа у нее разъехались кости на носовой перегородке и не прижился имплантат в кончике носа — организм выталкивает его из тела через одну ноздрю. В результате этого шип имплантата начал торчать, начались процессы воспаления и гниения.

Она рассказала, что врач прописал ей антибиотики и капли в нос, чтобы остановить воспаление, и сказал, что в течение одного-двух месяцев у нее все сгниет внутри, если ничего не предпринять. Медик сообщил, что исправление ситуации путем хирургического вмешательства будет стоить примерно как автомобиль. Балинская рассказала, что у нее нет таких денег, и попросила читателей о финансовой помощи.