У вдовы Абдулова появился ухажёр

Юлия Мешина после смерти Абдулова в 2008 году долгое время не могла прийти в себя. В интервью она не раз признавалась, что медленно сходила с ума и едва не спилась. Выйти из ступора ей помогла маленькая дочь Женя, родившаяся за несколько месяцев до смерти супруга. Мешина пришла в себя ещё и потому, что ей пришлось отбивать нападки на наследство знаменитого актёра. На столичную квартиру площадью 105 квадратных метров на улице Гиляровского и загородный дом стоимостью около 3 миллионов долларов претендовал брат Абдулова Роберт. От его претензий на недвижимость Мешина откупилась суммой в 800 тысяч долларов, которые помогли собрать друзья-бизнесмены артиста. Взамен они забрали доли в бизнесе, которые принадлежали Абдулову. Тем не менее на протяжении нескольких лет предприниматели поддерживали Мешину, пока та не работала.