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У вдовы Абдулова появился ухажёр

Елена Прошина
43 минуты назад
Вдова актёра Александра Абдулова Юлия Мешина завела новые отношения, сообщает «Комсомольская правда» . В её загородном доме регулярно замечают мужчину, который ездит на элитном внедорожнике.
У вдовы Абдулова появился ухажёр
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Юлия Мешина после смерти Абдулова в 2008 году долгое время не могла прийти в себя. В интервью она не раз признавалась, что медленно сходила с ума и едва не спилась. Выйти из ступора ей помогла маленькая дочь Женя, родившаяся за несколько месяцев до смерти супруга. Мешина пришла в себя ещё и потому, что ей пришлось отбивать нападки на наследство знаменитого актёра. На столичную квартиру площадью 105 квадратных метров на улице Гиляровского и загородный дом стоимостью около 3 миллионов долларов претендовал брат Абдулова Роберт. От его претензий на недвижимость Мешина откупилась суммой в 800 тысяч долларов, которые помогли собрать друзья-бизнесмены артиста. Взамен они забрали доли в бизнесе, которые принадлежали Абдулову. Тем не менее на протяжении нескольких лет предприниматели поддерживали Мешину, пока та не работала.
Сегодня вдова артиста уверяет, что в её жизни всё хорошо. Она трудится медицинским консультантом, дочь учится в восьмом классе столичной школы. Ребёнок, по всей видимости, не обделен актерским талантом. К своим 14 годам она уже успела сняться в фильме Аллы Суриковой «Любовь и сакс». В личной жизни Мешиной тоже наступили перемены. Её соседи по загородному дому часто видят у особняка припаркованный внедорожник Range Rover, который принадлежит неизвестному мужчине. Журналистам удалось рассекретить личность ухажёра Мешиной. Им оказался медиаменеджер Юрий Подольский. Он старше 45-летней Мешиной на несколько лет. Мужчина часто находится в доме вдовы Абдулова, остаётся там ночевать.
«Очень похоже, что этому человеку Юлия разрешила к себе приблизиться и, возможно, разделила с ним жизнь», - заявили журналистам соседи Мешиной.
Ранее, как сообщал «Рамблер», СМИ опубликовали снимки предполагаемого нового ухажёра певицы Лолиты. Артистку сняли с неизвестным мужчиной на отдыхе в Дубае. Парочка сначала мило ворковала в холле гостиницы, затем отправилась на пляж, где их смогли сфотографировать. На снимках видно, что влюбленные изучают что-то в смартфоне, смеются и мило держатся за руки. Случайные очевидцы отметили, что Лолита не старалась скрыть свои новые отношения, но и не выставляла их напоказ. Говоря о ее новом ухажере, авторы фото предположили, что он иностранец, поскольку по-русски он разговаривал с сильным акцентом.
Шоу-бизнес,Алла Сурикова,Комсомольская правда,
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