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Обзаведшийся личным борделем Павел Деревянко покрасил волосы в золотой цвет

Экспресс газета
5 часов назад
Для роли в новом киберпанк-сериале «Даркнет» известный российский актер Павел Деревянко решился на кардинальное преображение. А куда собственно деваться, если по сюжету 44-летнему красавцу предстоит сыграть хозяина вириального борделя из будущего, а сам проект можно смело охарактеризовать как антиутопию.
Павел Деревянко покрасил волосы в золотой цвет
Фото: ТАССТАСС
Стоит отметить, что «Даркнет» станет первым отечественным сериалом в данном жанре. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе онлайн-кинотеатра IVI, где собственно и буде показан фильм, по сюжету общество будущего станет жить сразу в двух вселенных: реальной и виртуальной. Павелу Деревянко предстоит воплотить образ развратного циника Хука, предпочитающего порок, насилие и жестокость.
«Мой эксцентричный и веселый Хук любит жизнь и яркие краски. Чего стоит один его образ: голубые глаза, золотые волосы, яркая одежда и леденец «Петушок», с которым он никогда не расстается», — описывает свою необычную роль актер, компанию которому составят и звездные коллеги в лице Анатолия Белого и Равшаны Курковой.
Создавший целую империю насилия и разврата хозяин личного борделя, в исполнении Деревянко, получил крайне необычную и запоминающуюся внешность. Ради перевоплощения в Хука актер кардинально сменил прическу и обзавелся контактными линзами голубого цвета. Впрочем, самому Павлу подобные метаморфозы явно пришлись по душе. Очень зловещая версия Хью Хефнера поражает не только золотистыми кудрями, но и атрибутом в виде сахарного леденца. По всей видимости, петушок на палочке станет сильно контрастировать с внутренним миром эпатажного злодея.
Кстати, полклиники уже сумели оценить смену имиджа Деревянко. Кое-кому образ Хука даже напомнил известного исполнителя Бориса Моисеева. «А я думала Моисеев»; «Страх и ненависть в Лас-Вегасе, только очков не хватает»; «Борис Моисеев и Тилль Линдеманн в одном лице», - признались комментаторы.
Шоу-бизнес,Хью Хефнер,Борис Моисеев,Павел Деревянко,Анатолий Белый,
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