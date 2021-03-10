Павел Деревянко покрасил волосы в золотой цвет

Создавший целую империю насилия и разврата хозяин личного борделя, в исполнении Деревянко, получил крайне необычную и запоминающуюся внешность. Ради перевоплощения в Хука актер кардинально сменил прическу и обзавелся контактными линзами голубого цвета. Впрочем, самому Павлу
подобные метаморфозы явно пришлись по душе. Очень зловещая версия Хью Хефнер
а поражает не только золотистыми кудрями, но и атрибутом в виде сахарного леденца. По всей видимости, петушок на палочке станет сильно контрастировать с внутренним миром эпатажного злодея.