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Соседов раскритиковал отбор на Евровидение

Елена Прошина
2 часа назад
Группа Little Big должна представлять Россию на конкурсе Евровидение в 2021 году вместо певицы Манижи. Об этом критик Сергей Соседов заявил «Телепрограмме».
Соседов раскритиковал отбор на Евровидение
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
В марте 2020 года, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Little Big представит Россию на Евровидении-2020. Конкурс должен был состояться в мае в Роттердаме, но был отменен из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Проведение финала Евровидения-2021 запланировано на 22 мая в том же городе. 8 марта в эфире Первого канала прошел отбор представителя России. В нем приняли участие группы #2Маши и Therr Maitz и Манижа. Последняя выиграла по результатам голосования зрителей.
Сегодня Соседов назвал ее хорошей, думающей камерной певицей со своим лицом. При этом он допустил, что она может не прийтись по душе публике, потому что ее творчество рассчитано на узкую профессиональную аудиторию. Критик высказал мнение, что Little Big должны были представлять Россию на Евровидении-2021.
«По факту они победили в прошлом году. Нужно было это закрепить юридически, но у нас не принято уважать друг друга», — заявил он.
Шоу-бизнес,Евровидение,Little Big,Сергей Соседов,Первый канал,Россия,
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