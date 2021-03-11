Соседов раскритиковал отбор на Евровидение

Группа Little Big должна представлять Россию на конкурсе Евровидение в 2021 году вместо певицы Манижи. Об этом критик Сергей Соседов заявил «Телепрограмме»

В марте 2020 года, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Little Big представит Россию на Евровидении-2020. Конкурс должен был состояться в мае в Роттердаме, но был отменен из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Проведение финала Евровидения-2021 запланировано на 22 мая в том же городе. 8 марта в эфире Первого канала прошел отбор представителя России. В нем приняли участие группы #2Маши и Therr Maitz и Манижа. Последняя выиграла по результатам голосования зрителей.

Сегодня Соседов назвал ее хорошей, думающей камерной певицей со своим лицом. При этом он допустил, что она может не прийтись по душе публике, потому что ее творчество рассчитано на узкую профессиональную аудиторию. Критик высказал мнение, что Little Big должны были представлять Россию на Евровидении-2021.