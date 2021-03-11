Распутину раскритиковали за смелый наряд

Пользователи Instagram высмеяли образ 57-летней певицы Маши Распутиной, в котором она появилась на программе «Сегодня вечером». Подписчики отметили, что артистке следует выбирать длину платьев в соответствии с возрастом.
«Вкус ,,отменный,, как всегда смешит», - написала пользовательница под ником bainochka0308 (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены – прим. ред.).
«Маша забыла штаны надеть, как обычно», - отметила
ksenoslife.
«Уже нельзя такую длину. Категорически. Неужели сама Мария не видит?» - удивилась voice__magic.
«Жуть, а не лук», - констатировал администратор страницы brands_europe.
Ранее, как сообщал «Рамблер», промоутер отечественных звёзд Сергей Лавров, рассказывая о райдерах популярных артистов, заявил, что Маша Распутина «осталась в девяностых». От организаторов своих концертов певица требует предоставить ей для передвижения лимузин, а при встрече просит дарить ей охапку белых роз.