Панкратова-Черного познакомили с внебрачной дочерью 

Журналисты познакомили актера Александра Панкратова-Черного с его внебрачной дочерью. Об этом сообщает «Утро.ру»

71-летний Панкратов-Черный, как сообщал «Рамблер», был женат трижды. Его первой супругой была актриса Ирина Семиклетова, второй — Вероника Изотова , третьей и текущей — киновед Юлия Монахова. Последняя родила актеру сына Владимира.

На днях Панкратов-Черный стал героем нового эпизода шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ. В ходе него в студии появилась женщина, которую ведущие представили как внебрачную дочь актера Зинаиду. Он заявил, что не знал о ее существовании, но подтвердил, что в молодости часто изменял Монаховой.

«Блондинки, брюнетки — это все не важно. Главное, чтобы человек был хороший», — заявил Панкратов-Черный.