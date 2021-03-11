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Панкратова-Черного познакомили с внебрачной дочерью 

Елена Прошина 3 часа назад
Панкратова-Черного познакомили с внебрачной дочерью
Фото: РИА Новости
Журналисты познакомили актера Александра Панкратова-Черного с его внебрачной дочерью. Об этом сообщает «Утро.ру».
71-летний Панкратов-Черный, как сообщал «Рамблер», был женат трижды. Его первой супругой была актриса Ирина Семиклетова, второй — Вероника Изотова, третьей и текущей — киновед Юлия Монахова. Последняя родила актеру сына Владимира.
На днях Панкратов-Черный стал героем нового эпизода шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ. В ходе него в студии появилась женщина, которую ведущие представили как внебрачную дочь актера Зинаиду. Он заявил, что не знал о ее существовании, но подтвердил, что в молодости часто изменял Монаховой.

«Блондинки, брюнетки — это все не важно. Главное, чтобы человек был хороший», — заявил Панкратов-Черный.

В феврале актер и продюсер Сергей Рублев рассказал, что у сына актера Василия Ланового Сергея был внебрачный сын. Сейчас тому около 20 лет, он живет в Финляндии.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Вероника Изотова , Сергей Рублев , Василий Лановой , НТВ
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