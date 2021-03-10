Стас Пьеха рассказал об обмане телевизионщиками бабушки

«Я не вижу смысла участвовать в такого рода ток-шоу. Если от меня потребуется экспертное мнение в тех областях, в которых я разбираюсь, то да, я приду. Спорить с какими-то сомнительными персонажами на аналогичные темы не вижу смысла», — заявил Пьеха, вспомнив также о том, как однажды телевизионщики обманули его знаменитую бабушку — певицу Эдиту Пьеху.
«Был случай, когда проникли в дом к Эдите, отсняли какой-то материал, не предупредив её. Во-первых, человек уже немолод. Во-вторых, так вообще не делается. А потом нас позвали на эту программу. Конечно, мы не пошли», — заключил Стас.