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«Проникли в дом к Эдите»: Стас Пьеха рассказал, как телевизионщики обманули его бабушку

WomanHit.ru
9 часов назад
Стас Пьеха не хочет ходить на ток-шоу российского ТВ и скептически к ним относится. Об этом певец рассказал в эксклюзивном интервью NEWS.ru.
Стас Пьеха рассказал об обмане телевизионщиками бабушки
Фото: InstagramInstagram
«Я не вижу смысла участвовать в такого рода ток-шоу. Если от меня потребуется экспертное мнение в тех областях, в которых я разбираюсь, то да, я приду. Спорить с какими-то сомнительными персонажами на аналогичные темы не вижу смысла», — заявил Пьеха, вспомнив также о том, как однажды телевизионщики обманули его знаменитую бабушку — певицу Эдиту Пьеху.
«Был случай, когда проникли в дом к Эдите, отсняли какой-то материал, не предупредив её. Во-первых, человек уже немолод. Во-вторых, так вообще не делается. А потом нас позвали на эту программу. Конечно, мы не пошли», — заключил Стас.
Шоу-бизнес,Стас Пьеха,Эдита Пьеха,
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