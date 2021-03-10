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Грудь Лолиты Милявской заставила Ивана Урганта вспомнить детство 

News.ru и ещё 1 8 часов назад
Грудь Лолиты заставила Урганта вспомнить детство
Фото: кадр видео
Певица Лолита Милявская сразила своим нарядом шоумена Ивана Урганта, в эфир которого пришла на Первом канале. Увидев роскошный бюст звезды эстрады, ведущий едва не лишился дара речи.
Милявская пришла в ярком платье-пиджаке цвета фуксии, подол которого был украшен перьями. Дополнили образ босоножки, клатч и шёлковый платок той же расцветки.
Когда артистка присела на диван рядом с ведущим, полы её пиджака распахнулись, обнажив бёдра. Певица сразу сменила позу, прикрыв ноги, но в этот момент стало видно чёрное бельё на её груди, которая практически «выпала» из наряда.

Прости, я могу тебя попросить… А то у меня ощущение, что я вновь маленький и пора есть, — сбивчиво заговорил Ургант, прося Милявскую прикрыть зону декольте.

Та со смехом прикрыла всё самое сокровенное, попытавшись, чтобы вышло наверняка, отгородиться клатчем.
Осознав потерю, ведущий тотчас же разрешил гостье сесть, как ей удобно. Но та, указав на бёдра, посетовала на то, что «тут всё видно сразу».
Тогда Ургант решил отвлечь внимание звезды и зрителей на причёску Милявской, заметив, что ей короткая стрижка очень идёт.

Я была трезва, — парировала певица, объяснив решение сменить образ.

По её словам, решение укоротить волосы она приняла вполне осознанно.
Ранее, как писал NEWS.ru, Милявская дебютировала на сцене московского театра «Модерн». Она сыграла невесту в постановке Юрия Грымова «Женитьба».
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Юрий Грымов , Лолита Милявская , Иван Ургант
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