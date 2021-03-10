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Прилучный показал сына в инвалидной коляске и напугал фанатов 

News.ru и ещё 7 10 часов назад
Прилучный показал сына в инвалидной коляске
Фото: Instagram
Российский актёр Павел Прилучный разместил в сторис своего Instagram ролик с сыном. На кадрах восьмилетний Тимофей сидит в инвалидной коляске. Мальчика артисту родила Агата Муцениеце.
Сначала поклонники звезды заволновались из-за здоровья парня. Но позже выяснилось, что повода для паники нет. Знаменитый папа взял наследника на съёмочную площадку, а кресло — лишь реквизит. Школьник решил посидеть в нём. Момент запечатлел его отец. Брак Прилучного и Муцениеце распался в 2020 году. Супруги хотели разойтись мирно, но в итоге не обошлось без скандалов.
Однако, как заявила Муцениеце, бывшие не должны показывать свои обиды при детях, а обязаны помнить, что они прежде всего родители. Накануне артистку заподозрили в романе с женатым режиссёром Климом Шипенко. В доказательство этого в социальных сетях опубликовали кадры, на которых похожая на Муцениеце девушка обнимается с якобы Шипенко после выхода из театра.
Недавно Муцениеце поздравила мужчин с Днём защитника Отечества фото, на котором продемонстрировала свои ягодицы. Актриса отметила, что ради них женщины худеют, красятся и наряжаются. Кроме того, по мнению Муцениеце, только представитель сильного пола способен убедить женщину в том, что она может родить ребёнка.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Агата Муцениеце после развода с Павлом Прилучным задумалась о третьем ребёнке. Их брак распался в 2020 году. Супруги хотели разойтись мирно, но в итоге не обошлось без скандалов. Однако, как заявила Муцениеце, бывшие не должны показывать свои обиды при детях, а обязаны помнить, что они прежде всего родители.
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Шоу-бизнес , Павел Прилучный , Клим Шипенко , Агата Муцениеце
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