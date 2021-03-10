Прилучный показал сына в инвалидной коляске

Российский актёр Павел Прилучный разместил в сторис своего Instagram ролик с сыном. На кадрах восьмилетний Тимофей сидит в инвалидной коляске. Мальчика артисту родила Агата Муцениеце

Сначала поклонники звезды заволновались из-за здоровья парня. Но позже выяснилось, что повода для паники нет. Знаменитый папа взял наследника на съёмочную площадку, а кресло — лишь реквизит. Школьник решил посидеть в нём. Момент запечатлел его отец. Брак Прилучного и Муцениеце распался в 2020 году. Супруги хотели разойтись мирно, но в итоге не обошлось без скандалов.

Однако, как заявила Муцениеце, бывшие не должны показывать свои обиды при детях, а обязаны помнить, что они прежде всего родители. Накануне артистку заподозрили в романе с женатым режиссёром Климом Шипенко . В доказательство этого в социальных сетях опубликовали кадры, на которых похожая на Муцениеце девушка обнимается с якобы Шипенко после выхода из театра.

Недавно Муцениеце поздравила мужчин с Днём защитника Отечества фото, на котором продемонстрировала свои ягодицы. Актриса отметила, что ради них женщины худеют, красятся и наряжаются. Кроме того, по мнению Муцениеце, только представитель сильного пола способен убедить женщину в том, что она может родить ребёнка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Агата Муцениеце после развода с Павлом Прилучным задумалась о третьем ребёнке. Их брак распался в 2020 году. Супруги хотели разойтись мирно, но в итоге не обошлось без скандалов. Однако, как заявила Муцениеце, бывшие не должны показывать свои обиды при детях, а обязаны помнить, что они прежде всего родители.